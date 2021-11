Technologie militaire indienne : un examen

L’establishment de la défense scientifique, politico-militaire, bureaucratique et scientifique de l’Inde n’a pas été en mesure de réunir nos forces. (Source de la photo : IE)

Par le lieutenant-général PR Shankar (retraité)

Xi Jinping parle de » rajeunissement de la nation chinoise » pour » établir une communauté de destin commun « . En termes simples, il cherche à obtenir le statut de superpuissance. Pour y parvenir, la Chine subit une expansion militaire sans précédent et se prépare à combattre des « guerres multidomaines » sans restriction. Ces guerres dépasseront les domaines « tangibles » de l’air, de la terre et de la mer et s’étendront aux domaines « intangibles » de l’économie, de la diplomatie, de l’énergie, de l’espace, du nucléaire et du spectre électromagnétique. La Chine mise beaucoup sur les technologies de rupture telles que l’IA, la robotique avancée, l’informatique quantique, les systèmes hypersoniques, les nouveaux matériaux et les énergies renouvelables pour établir une domination militaire par le biais de l' »informatisation » et de l' »intelligentisation ». Comparativement, les progrès de l’Inde dans le domaine de la science et de la technologie militaires semblent être à la traîne en termes d’échelle, de rythme, de cohérence et de contenu. L’Inde a-t-elle les moyens de contester et de dissuader la Chine dans l’environnement multidomaine en évolution et d’être une puissance régionale à part entière ? Si cela peut être fait, l’angle pakistanais est automatiquement pris en compte.

Au départ, la science et la technologie militaires ne sont pas un sujet unitaire. Tout système d’arme est un amalgame de plusieurs sciences et technologies. Par exemple, un missile, un avion ou un vaisseau spatial moderne dispose de technologies haut de gamme liées aux matériaux, à l’électronique, aux capteurs, aux structures, à la conception, à la propulsion, au contrôle, au guidage, à la navigation, à la communication, aux ogives, etc. Chacune d’entre elles est à son tour une intégration des sciences fondamentales appliquées. De plus, aucun pays n’est autosuffisant dans toutes les technologies. Tous visent à intégrer des technologies disparates dans un système d’armes. Il est également important de comprendre que la meilleure technologie est celle qui est efficace au combat et pas nécessairement la pointe ou la variété sophistiquée. De plus, le champ de bataille dans notre contexte se compose des hautes altitudes himalayennes et de la région de l’océan Indien parsemée de Lakshadweep, Iles Andaman et Nicobar. Dans l’ensemble, la géographie militaire indienne est un frein technologique mais impose ses propres exigences particulières. De manière significative, les forces armées indiennes sont expérimentées et bien au fait des exigences du champ de bataille en matière de technologie militaire. Ils peuvent mélanger les deux pour former une force redoutable et efficace. La question est de savoir si les forces armées indiennes ont la technologie et les moyens de défendre l’intégrité et la souveraineté de la nation. La réponse est oui. Cela a été prouvé à maintes reprises. Cependant, si la question est de savoir s’ils disposent d’une technologie adéquate dans l’environnement multi-domaines en évolution qui convient à une puissance montante, la réponse n’est pas encore. Cet aspect a besoin d’être dilaté.

L’Inde possède un savoir-faire indigène complet dans les domaines spatial et nucléaire. Les programmes solides de l’Inde ont été développés depuis l’indépendance malgré de nombreuses sanctions. L’Inde a également développé localement des technologies complémentaires de fusées et de missiles, par le biais du programme de développement intégré de missiles lancé dans les années 80. Pendant longtemps, ces capacités étaient dans des silos différents mais sont maintenant liées de manière synergique. La récente démonstration de capacité ASAT, l’initiative de sensibilisation au domaine maritime de la marine indienne et les tests d’Agni 5, avec sa portée énorme, sont quelques exemples des prouesses scientifiques et technologiques militaires stratégiques de l’Inde travaillant en harmonie.

L’énergie est un élément clé du champ de bataille. C’est également une exigence nationale majeure dans l’Inde déficitaire en énergie. Jusqu’à récemment, la recherche sur les technologies énergétiques alternatives était à la traîne. Cependant, cela est en train de changer. Le système Air Independent Propulsion développé localement pour le programme de sous-marins est basé sur la technologie des piles à combustible. Son adaptation aux hautes altitudes ainsi que l’investissement dans les énergies renouvelables apporteront une contribution significative et positive à notre subsistance et à notre endurance sur le champ de bataille. De plus, l’ISRO a fait des progrès dans la recherche d’énergie spatiale, en particulier grâce à la technologie de fusion. L’Inde peut être une puissance dans le domaine de l’énergie grâce à une approche intégrée.

L’Inde possède le savoir-faire et la capacité « de bout en bout » pour concevoir, développer et produire/construire la plupart des systèmes conventionnels. Cette capacité est due aux efforts soutenus de la dernière décennie. La marine indienne ouvre la voie avec la capacité de concevoir et de construire des navires de guerre. Nous avons déjà construit des frégates furtives (série INS Kolkata) et sommes en train de construire localement des sous-marins (normaux et nucléaires) et des porte-avions. Le programme de modernisation de l’artillerie a été un succès et comprend la conception et le développement/la remise à neuf de canons, de missiles, de roquettes et de munitions. Nous avons maintenant commencé à produire des avions de combat (Tejas) et des hélicoptères (Dhruv) localement. L’équipement de pontage militaire est presque entièrement indigène. Cependant, il y a beaucoup plus de technologies à maîtriser pour atteindre une autonomie stratégique.

Le système de missiles Brahmos avec une capacité de 3 Mach est à un pas d’être hypersonique. IIT Madras a récemment développé le processeur indigène Shakti qui va révolutionner et sécuriser tous les systèmes et réseaux informatiques de niveau militaire. Un rapport récent a indiqué que les Chinois protestaient contre la cyberactivité indienne. Nos réseaux de télécommunications massifs fournissent l’ancre de feuille pour la mise en réseau militaire. Tous ces exemples montrent que l’Inde dispose de moyens scientifiques et technologiques adéquats pour les technologies de rupture. Cette connaissance doit être maximisée. L’Inde a la capacité en ressources humaines de développer des technologies haut de gamme. L’Inde doit lancer des programmes à double usage en mode mission sur l’IA, le cyber, la technologie quantique, les matériaux avancés, l’informatique avancée, la technologie des semi-conducteurs et la technologie hypersonique pour les systèmes déployables. C’est le défi à venir

L’establishment de la défense scientifique, politico-militaire, bureaucratique et scientifique de l’Inde n’a pas été en mesure de réunir nos forces. Nous avons manqué de vision et d’investissement. Ce problème hérité du passé a poussé l’Inde à dépendre fortement de l’importation d’armes. La réduction des importations d’armes, l’orientation vers l’exportation et l’autosuffisance viennent de commencer à prendre racine dans le cadre du programme Atmanirbharta. Le renforcement des capacités et l’investissement dans la technologie sont un processus de plus en plus lent dans l’Inde démocratique. Notre potentiel scientifique ne fait aucun doute. La façon dont l’Inde a développé des vaccins efficaces, à grande échelle, au milieu d’une pandémie, à partir de zéro, devrait mettre de côté tous les doutes. Nous devons transférer cette éthique et ce modèle de travail fructueux dans l’establishment de la défense pour nous assurer que nos forces disposent de la technologie et des systèmes d’armes nécessaires pour faire leur travail efficacement. Dans cet effort, nos institutions techniques de premier plan, nos établissements scientifiques et notre industrie privée devraient être mobilisés pour développer la technologie requise pour les forces. Dernier point mais non le moindre, une économie de cinq mille milliards de dollars aura besoin de plus de sécurité/protection qu’aujourd’hui. Cela nécessitera un plus grand degré de financement et d’engagement. Il y a des chantiers durs sur la route.

(Lt Gen PR Shankar, PVSM, AVSM, VSM est un directeur général à la retraite de l’artillerie. Il est actuellement professeur au département aérospatial de l’IIT Madras. Il écrit abondamment sur la défense et les affaires stratégiques @ www.gunnersshot.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

