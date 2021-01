Le Galaxy S10 reprend la mise à jour vers One UI 3.0 et Android 11

Après quelques problèmes avec la mise à jour vers Android 10 et One UI 3.0, Samsung a repris l’extension du logiciel à tous les Samsung Galaxy S10. Les propriétaires de ces téléphones Ils devraient se mettre à jour prochainement avec l’OTA en cours de déploiement, également via le programme informatique Samsung Switch.

Samsung intègre Android 11 à une bonne partie de son catalogue de smartphones et tablettes. Et il ne le fait pas seul, que sa version récente de la couche, One UI 3.0, accompagne la mise à jour (la tablette Galaxy Tab S7 a eu plus de chance, elle a reçu la One UI 3.1 du Samsung Galaxy S21). One UI 3.0 arrive généralement sans inconvénients notables, mais certains propriétaires de Samsung Galaxy S10 n’ont pas eu cette chance. Pour cette raison, Samsung a arrêté la mise à jour; cela prend maintenant.

Samsung résout les problèmes dans One Ui 3.0 pour le Galaxy S10

On ne sait pas quelles ont été les erreurs constatées avec la mise à jour du Samsung Galaxy S10, la marque ne les a pas communiquées. Ils doivent avoir impliqué un certain risque car il est inhabituel pour Samsung d’arrêter une mise à jour stable déjà publiée, notamment lorsque les mobiles en question sont la gamme “ premium ” de son catalogue (à partir de 2019, année de présentation de la famille S10).

Comme le souligne SamMobile, l’avis de mise à jour recommence à bondir parmi les propriétaires d’un Samsung Galaxy S10 qui en ont manqué il y a une semaine. Dans les forums Samsung, nombreux sont ceux qui se plaignent de la disparition du firmware, mais ils doivent encore attendre un peu: que la mise à jour soit publiée n’implique pas qu’elle atteindra bientôt tous les Galaxy S10. C’est sûrement une question de quelques jours, cela peut même prendre une semaine.

La version du firmware est numérotée G975FXXU9EUA4, pèse environ 2 Go et atterrit avec le correctif de sécurité de janvier 2021. Pour vérifier sa disponibilité, il est conseillé de se rendre dans les paramètres du téléphone, sous “Mise à jour logicielle». Si One UI 3.0 et Android 11 sont disponibles, la nouvelle version apparaîtra en cliquant sur «Télécharger et installer».

Via | Sammobile