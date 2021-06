Technologies de l’information : la voie à suivre pour les étudiants en technologie

Kapur de Grant Thornton Bharat a ajouté que les diplômés en informatique ne perdront jamais leur charme car les entreprises embaucheront sur le campus.

La semaine dernière, un rapport mondial a fait sensation dans l’industrie indienne des technologies de l’information (TI) ; il a noté qu’avec l’automatisation qui se déroule à un rythme beaucoup plus rapide dans tous les secteurs, en particulier dans l’espace technologique, les sociétés de logiciels indiennes qui emploient plus de 16 millions de personnes devraient réduire leurs effectifs de 3 millions d’ici 2022.

Alors que l’organisme industriel Nasscom n’a pas tardé à réfuter cela – et a déclaré que l’industrie informatique continue d’être un employeur net de talents qualifiés, et que les 5 premières entreprises informatiques indiennes prévoient d’ajouter plus de 96 000 employés en 2021-2022 – cela ne prend pas loin du fait que, pour rester pertinents dans leur travail, les employés informatiques doivent constamment se perfectionner ou se perfectionner.

Automatisation des processus robotisés

Le rapport ci-dessus mentionnait que de nombreuses pertes d’emplois seraient dues à l’impact de l’automatisation des processus robotiques (RPA) – des robots logiciels qui émulent les actions humaines, interagissant avec les systèmes et logiciels numériques.

Siddhartha Gupta, PDG de Mercer Mettl, la société mondiale d’évaluation des talents, a déclaré à FE que le remplacement de l’emploi par la RPA est une réalité. Cependant, il a ajouté que même si les emplois informatiques actuels avec des exigences de faible compétence pourraient devenir redondants, ils seront remplacés par de nouveaux rôles d’emploi avec des exigences de compétences très demandées. « Les organisations doivent commencer à investir dans des programmes de perfectionnement, de requalification et de renforcement des capacités de manière proactive et avec effet immédiat pour se préparer, ainsi que leur personnel, au monde du travail transformé, accéléré par la transformation numérique et l’automatisation », a déclaré Gupta. « Les interventions de requalification ne sont plus une nécessité, mais un impératif commercial. »

Aditya Malik, PDG et directeur général de TalentEdge, une majeure en edtech, a ajouté qu’il existe de nombreuses opportunités reposant sur les tendances actuelles de l’industrie. “Le besoin de l’heure est de nous adapter à l’ère de l’automatisation numérique – la quatrième révolution industrielle”, a-t-il déclaré. « Au cours de toute révolution, les économies subissent une transition et nous ne devons pas restreindre notre approche prospective de la perte d’emplois. Le changement est inévitable, et le changement actuel profiterait à ceux qui s’adaptent à ses rebondissements évolutifs. »

Pendant la pandémie, des segments tels que l’edtech, la fintech, la santé, le conseil, la cybersécurité, les jeux, l’analyse, le cloud computing, l’IA, le ML et l’analyse de données ont prospéré. Cela, a déclaré Malik, a augmenté la demande pour une main-d’œuvre férue de technologie et adepte de la transformation numérique, de l’automatisation des processus, de l’intégration technologique, de l’analyse de données, de l’IA et du ML. « Les employés informatiques doivent se perfectionner et se perfectionner quel que soit leur statut professionnel pour embrasser la croissance personnelle », a-t-il déclaré.

Mise à niveau de vos compétences

Les analystes ont ajouté que la mise à niveau des compétences devrait être un processus continu. Rahul Kapur, partenaire, Growth Advisory, Grant Thornton Bharat, a déclaré que le secteur informatique suit une tendance cyclique où de nouveaux talents prennent le relais et les anciens talents améliorent leurs compétences pour réintégrer les effectifs. « La RPA, la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité ont été au cœur de toute grande entreprise informatique et ils parviennent à maintenir l’équilibre en licenciant régulièrement leur banc. Considérant que les entreprises informatiques de taille moyenne connaissent une croissance à mesure que les entreprises plus traditionnelles deviennent dépendantes des outils informatiques, les talents existants trouveront un travail abondant », a-t-il déclaré. “Cependant, les talents existants feront bien d’améliorer leurs compétences.”

Élèves ingénieurs

Alors que les talents existants doivent se perfectionner pour rester pertinents, comment les étudiants en technologie devraient-ils se préparer à des emplois dans un domaine où le taux de désabonnement des employés est apparemment élevé ?

Sunny Zafar, conseiller, Career and Placement Cell, IIT Mandi, a déclaré à FE que, dans le scénario actuel, les étudiants doivent être à la fois hautement qualifiés et polyvalents. « Ils doivent avoir une connaissance fonctionnelle des domaines autour de leur spécialisation. Par exemple, la plupart des entreprises peuvent s’attendre à ce que les développeurs connaissent les bases du marketing », a déclaré Zafar. « La pile technologique et les autres technologies évoluent très rapidement, et l’amélioration des compétences et le recyclage doivent donc être un processus continu. »

Le professeur T Venkatesh, du Département d’informatique et d’ingénierie de l’IIT Guwahati, a ajouté que même si les étudiants de l’IIT pourraient ne pas être affectés négativement (par la RPA), la plupart d’entre eux étant recrutés pour des postes nécessitant des compétences de haut niveau, et que de tels postes sont peu probables. à automatiser dans un avenir proche, les emplois du secteur des services pourraient être fortement impactés. « Une augmentation du recrutement dans les domaines de la science des données et du cloud computing pourrait compenser dans une certaine mesure », a déclaré le professeur Venkatesh.

Le professeur adjoint Karthick Seshadri, qui dirige le département d’informatique et d’ingénierie du NIT Andhra Pradesh, a déclaré que les licenciements ou les réductions d’effectifs dans n’importe quelle entreprise informatique peuvent survenir pour une multitude de raisons telles que la contraction économique, les faibles retours sur le coût d’un employé, l’automatisation, l’obsolescence des compétences techniques et la non-performance des entreprises clientes dans le cas des sociétés de services, entre autres raisons.

Sur la façon dont les étudiants actuels devraient se perfectionner, le professeur Seshadri a une suggestion : « En informatique et en informatique, comme dans tout autre domaine d’ingénierie, il existe quatre couches empilées verticalement sur lesquelles il faut développer des compétences. Ces couches de bas en haut sont la théorie, les systèmes, la technologie et l’application. La vitesse d’évolution des couches supérieures est plus rapide que celle des couches inférieures. Cependant, les compétences acquises dans les couches inférieures sont généralement transférables et fournissent une base solide pour comprendre et s’adapter aux couches supérieures en évolution rapide. De nombreux étudiants ont tendance à ignorer cela et tentent d’aller derrière les jargons et les tendances dans les couches supérieures de cette pile sans prêter beaucoup d’attention à saisir les principes sous-jacents dans les couches inférieures.

Kapur de Grant Thornton Bharat a ajouté que les diplômés en informatique ne perdront jamais leur charme car les entreprises embaucheront sur le campus. « Les cours les plus spécialisés seront préférés, mais les compétences informatiques doivent être constamment mises à niveau à mesure que la technologie évolue rapidement. Les diplômés en informatique ont rarement l’occasion d’utiliser longtemps ce qu’ils ont appris dans les collèges et, par conséquent, ils doivent se tenir au courant des dernières technologies et compétences », a-t-il déclaré.

Le message ici est que les étudiants actuels doivent être prêts pour l’avenir et agiles pour apprendre, et se préparer aux compétences recherchées. “Ils doivent être conscients de la direction dans laquelle la technologie se dirige, identifier les domaines où de nouvelles opportunités d’emploi surgiront, et consciemment requalifier et améliorer ces compétences futures”, a déclaré Gupta de Mercer Mettl.

Hyper-spécialisation

Malik de TalentEdge a ajouté que si les entreprises recherchent des candidats possédant de multiples compétences pour réduire les coûts, cela n’a pas réduit l’importance de la spécialisation. “Par exemple, un diplôme de gestion spécialisé associé à une compréhension de niche de la fintech ou de l’edtech ou de l’analyse de données est préférable à un cours de gestion générale”, a déclaré Malik. “Dans le même temps, les étudiants en technologie doivent adopter une approche équilibrée pour améliorer leur expertise de base, leurs intérêts et acquérir de nouvelles compétences adaptées aux exigences actuelles du marché.”

En fin de compte, si l’hyper-spécialisation n’est pas perdue, la polyvalence est peut-être la voie à suivre. « Nous entrons dans une ère où vous devez avoir 2-3 options de subsistance. Les compétences numériques ajoutent un filet de sécurité, tout comme les certifications en entrepreneuriat », a déclaré Rituparna Chakraborty, co-fondatrice de TeamLease Services. « Si vous êtes polyvalent, vous vous épanouirez. »

Perfectionnement tout au long de la vie

—Les employés informatiques doivent constamment se perfectionner ;

—Le remplacement de l’emploi par la RPA est une réalité ;

—Les développeurs doivent connaître les bases du marketing ;

—Les étudiants doivent se préparer aux compétences recherchées ;

—La spécialisation plus 2-3 compétences vous démarqueront;

— Les personnes entreprenantes prospèrent partout.

