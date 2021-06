Technologies émergentes dans les drones militaires

UAV submersible : Laboratoire de physique appliquée (APL) de l’Université Johns Hopkins. (Source des photos)

Par Debajit Sarkar,

Les véhicules aériens sans pilote (UAV) communément appelés drones sont devenus l’arme de choix dans la guerre moderne, avec des entités étatiques et non étatiques les employant. La montée en puissance des drones en tant qu’indispensable n’est pas surprenante, compte tenu de leur haut niveau d’efficacité, de leur prix relativement bas et du degré élevé de déni qu’ils offrent sur le champ de bataille.

L’Inde envisage également d’importer des drones dotés non seulement de capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), mais également de drones capables d’effectuer des frappes de précision sur des cibles ennemies avec des missiles à distance.

Technologies existantes

Bon nombre des domaines technologiques ci-dessous qui ont déjà été développés connaîtront une innovation soutenue basée sur la croissance de l’industrie des drones militaires au cours de la période de prévision.

1. RADAR/LiDar

2. Communications sans fil/cellulaire

3. Optoélectronique

4. Photonique

5. Actionneurs/Connecteurs

6. Communications par satellite

7. Système de navigation inertielle

8. Systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS)

9. Système mondial de navigation par satellite

10. Cellules solaires à l’arséniure de gallium (GaAs)

Les technologies émergentes

Pour l’industrie des drones militaires, la thermographie infrarouge (IRT) et l’imagerie hyperspectrale (HSI) sont deux domaines technologiques majeurs.

Thermographie infrarouge (IRT) : Pendant des années, l’IRT a été utilisé dans une variété d’industries.

D’autre part, les progrès récents des caméras thermiques avancées utilisent des réseaux à plan focal (FPA) qui utilisent des microbolomètres non refroidis comme capteurs FPA. L’IRT est utilisé depuis longtemps dans des applications militaires.

Imagerie hyperspectrale (HSI) : L’HSI est un nouveau domaine dans lequel les avantages de la spectroscopie optique en tant qu’instrument d’analyse sont combinés à la visualisation d’objets en deux dimensions de l’imagerie optique.

Les conceptions d’éventuelles futures technologies de drones détenues par les titulaires de brevets peuvent influencer la manière dont les véhicules aériens sans pilote (UAV) militaires seront utilisés à l’avenir. Il y a quelques développements qui pourraient jeter les bases de l’expansion et de la transformation de la technologie des drones militaires à l’avenir. Certains d’entre eux sont :

1. UAV alimentés par l’intelligence artificielle

Une meilleure capacité à reconnaître et à réagir à leur environnement serait sans aucun doute une caractéristique clé des futurs drones militaires. Si nous voulons leur faire confiance pour voler de manière autonome, nous devrons développer des systèmes d’IA comme Computer Vision et Motion Planning pour les aider à le faire. Et ça commence à arriver.

2. Se percher et se reposer

En économisant l’énergie de la batterie, le perching aide les petits drones à prolonger leur durée de fonctionnement. En plus de la capacité de perchage, les chercheurs travaillent à la construction de drones capables d’établir et de stabiliser des contacts avec l’environnement, permettant au drone d’utiliser moins d’énergie tout en maintenant son altitude.

Conception de train d’atterrissage pour drones avec capacité de perchage et de repos

Kaiyu Hang, Ximin Lyu, Haoran Song, Johannes A. Stork, Aaron M. Dollar, Danica Kragic, Fu Zhang. (Source des photos)

3. UAV submersible

Les ingénieurs de l’Université John Hopkins conçoivent un UAV submersible qui peut être lancé à partir d’une station sous-marine ou d’un véhicule sous-marin sans pilote (UUV), qui peut flotter à la surface à des profondeurs de plusieurs centaines de pieds. Il peut rester inactif lorsqu’il n’est pas utilisé, même dans un environnement sombre.

4. Nœuds de communication aéroportés

En plus d’être des plates-formes de capteurs et de tir, les UAV peuvent également servir de nœuds de communication aéroportés, similaires aux satellites, offrant une couverture de réseau mobile pour les forces de manœuvre. Cela permet aux systèmes habités de se concentrer sur des missions de plus grande valeur tout en offrant un moyen rentable de maintenir des communications sécurisées.

Les drones suivront le changement de paradigme vers un concept de guerre centré sur le réseau, s’intégrant de manière transparente dans les trois principaux domaines des systèmes de défense : capteur, tireur et réseau C2. En fournissant des plates-formes pour le déploiement de capteurs, d’armes et d’une architecture de communication, les UAV peuvent permettre au commandant de la force de voir d’abord, de comprendre d’abord, d’agir en premier et de terminer de manière décisive.

5. Technologie de batterie

Les drones militaires peuvent gagner en valeur grâce aux progrès rapides de la technologie des batteries.

La densité énergétique des batteries lithium-ion augmente de 5 à 7 % chaque année, et leur durée de vie devrait doubler au cours des cinq prochaines années. Les petits drones militaires pourront voler pendant plus d’une heure sans se recharger grâce à ces avancées, ce qui permettra un large éventail de nouvelles applications.

La nature des opérations de frappe et de reconnaissance impliquant des UAV subira également certains changements à l’avenir. S’il y a une leçon à tirer de l’activité UAV de la Turquie en Syrie, c’est que les UAV/drones coûteux comme l’Anka ou l’Orion ne devraient pas être utilisés pour un soutien rapproché car ils sont chers, ne transportent pas assez d’armes et sont des cibles faciles . Au lieu de cela, nous pensons qu’il serait plus prudent d’armer les gros drones lourds et de les faire voler à des altitudes plus élevées et plus sûres, tandis que les plus petits drones volent à des altitudes plus basses à la recherche de cibles et en attirant des tirs au sol pour que les drones volant plus haut détectent puis viser à l’avenir.

De petits drones d’assaut pourraient être transportés par les drones de haut vol et libérés pour un examen plus approfondi et une attaque directe. Cependant, nous pensons qu’une tourelle sphérique avec des optiques et des capteurs pour diriger leurs missiles guidés de commande serait appropriée dans la plupart des cas, car un lancement à haute altitude leur donnerait d’excellentes performances contre à peu près n’importe quelle cible, quel que soit le camouflage.

Les dépenses militaires consacrées à la technologie des drones devraient augmenter comme une fraction des budgets militaires importants, tels que le budget de la défense des États-Unis et le budget de la défense de la Chine, offrant un énorme potentiel aux fabricants de drones spécialisés et aux développeurs de logiciels. Si les drones ne remplaceront jamais totalement les soldats, dans le climat stratégique actuel, cette question devient moins pertinente.

(L’auteur est un expert en veille concurrentielle et en études de marché dans l’industrie de l’aérospatiale et de la défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

