Technologies immersives : AR, VR et leur avenir sur le web

La réalité augmentée (RA) est sur le point de perturber l’industrie en tant que plate-forme technologique qui changera la façon dont les gens communiquent et effectuent des transactions. (Image : Scapic)

Technologie immersive : La réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte – les technologies immersives – prennent de plus en plus d’ampleur en raison de la promesse qu’elles contiennent de transporter les personnes où elles veulent sans avoir à quitter le confort de leur foyer. Cependant, il est également nécessaire d’apporter les technologies immersives, ou le XR comme on l’appelle collectivement, aux utilisateurs communs d’une manière beaucoup plus accessible si les entreprises veulent que plus de personnes les utilisent. C’est le vide que Scapic veut combler. Scapic est une plate-forme sans code pour les expériences de réalité virtuelle et augmentée.

S’adressant à Bulbul Dhawan de Financial Express Online, le co-fondateur de Scapic, Sai Krishna VK, a déclaré : « Notre objectif était d’être la couche de création de la prochaine itération d’Internet, largement appelée Web immersif. Nous nous concentrons sur la promesse de la réalité virtuelle et augmentée aux conteurs, aux créatifs, aux entreprises et aux utilisateurs quotidiens. » Nous lui avons parlé en profondeur de Scapic et de ce qu’il fait.

Extraits édités :

Pourquoi le XR est-il une grande opportunité ?

La réalité augmentée (RA) est sur le point de perturber l’industrie en tant que plate-forme technologique qui changera la façon dont les gens communiquent et effectuent des transactions. AR est sur le point d’avoir un impact important dans les secteurs du marketing, du commerce électronique et de la publicité. Jusqu’à récemment, l’adoption généralisée de la RA a été entravée par plusieurs facteurs technologiques. À partir de 2017-18, avec ARKit et ARCore, Apple et Google ont respectivement abordé plusieurs de ces problèmes fondamentaux et ont fait des smartphones une excellente plate-forme pour que les utilisateurs puissent faire l’expérience de la réalité augmentée. Contrairement à la réalité virtuelle (VR), des expériences AR hautement engageantes et de qualité peuvent être livrées via la plupart des smartphones sans avoir besoin de matériel spécialisé tel que les visiocasques (HMD). Cependant, ARKit/ARCore ne résout pas la distribution des expériences AR/VR, qui étaient exclusivement pilotées par des applications pour smartphones – ce qui signifie qu’il fallait télécharger une application spécifique pour expérimenter XR et pire encore, mettre à jour l’application chaque fois que le contenu était mis à jour.

La solution à ce problème de distribution résidait dans l’adoption des normes Web pour offrir de telles expériences. Celles-ci incluent la mise en conformité des navigateurs Web avec une sécurité et une confidentialité améliorées, car ils accéderaient à des ressources telles que la caméra, les données du capteur, les paramètres GPU, etc., qui jusqu’à récemment étaient strictement interdits aux navigateurs. Cela inclut également l’exploitation et l’utilisation de l’URL omniprésente (Universal Resource Identifier) ​​comme mécanisme pour accéder aux objets/expériences XR via les protocoles Web. Les plus grandes entreprises technologiques se tournent vers XR, et le spectre se déplace de plus en plus vers le Web ou les normes Web. La bataille sur le Web immersif ne portera cependant pas sur les outils ou les formats, mais plutôt sur les services qui offrent le plus de valeur.

Quel est le principal service que Scapic vise à fournir ?

Lorsque nous avons commencé à créer Scapic, il s’agissait d’un outil de conception qui permet à quiconque de créer des expériences AR et VR de qualité professionnelle, sans expertise 3D et sans code. Scapic permet aux gens de créer, partager et explorer des expériences immersives. Nous sommes une plate-forme pour créer facilement du contenu virtuel/augmenté/réalité mixte.

Scapic construit une plate-forme cloud pour les infrastructures clés requises pour les industries non liées aux jeux afin de déployer du contenu XR. Dans une configuration multi-cloud dans une entreprise, Scapic permet l’optimisation, l’exécution et la diffusion de contenu XR via des navigateurs Web avec une suite de produits qui fonctionnent sur tous les types d’appareils.

Comment webXR fonctionne-t-il et comment améliore-t-il le navigateur Web/l’expérience de navigation ?

WebXR est une API qui permet aux développeurs de créer des expériences XR : un terme qui englobe la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et les nouvelles technologies immersives. L’objectif est de faciliter le développement de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et d’autres applications technologiques immersives par des développeurs Web maîtrisant parfaitement Javascript et pour un large éventail d’appareils. Les développeurs peuvent ainsi créer des applications Web qui exploitent à la fois l’ARCore d’Android et l’ARKit d’iOS. WebXR permet aux expériences XR de s’exécuter dans les navigateurs/afficheurs et peut être lancée de manière transparente sur Android et iOS, débarrassant les éditeurs et les consommateurs de la dépendance vis-à-vis des applications et des plates-formes fermées telles que Facebook et Snap. WebXR permet aux développeurs de créer du contenu immersif qui s’exécute sur tous les appareils VR et AR et unifie tout le spectre de l’informatique immersive. En fait, cela rend le Web immersif intrinsèquement interopérable ; un exploit qu’aucune autre solution ne peut même approcher d’imiter.

Pourquoi le Cloud est-il important pour la RA ?

Le Cloud est essentiel et profondément couplé à l’évolution et à la maturité des expériences AR et à la construction d’un grand marché. Encore plus que lors de la croissance des vidéos en tant que support numérique. Alors que les raisons commerciales du Cloud peuvent être évidentes, les raisons techniques peuvent ne pas l’être. Techniquement, la distribution AR pour un large public présente un défi majeur : les tailles de fichiers AR (principalement des modèles 3D) au bas de l’échelle sont de plusieurs 100 Mo et s’étendent jusqu’à plusieurs Go en fonction de la richesse et de la créativité du contenu. En tant que tel, les stocker localement sur l’appareil final (smartphones du spectateur) n’est pas pratique pour atteindre des publics variés à grande échelle. C’est en partie la raison pour laquelle AR, jusqu’à ce que WebXR n’ait pas réussi à gagner du terrain. La solution naturelle est de « streamer » du contenu AR, ce qui implique que le contenu soit hébergé sur le Cloud.

