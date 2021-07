Techstars et Filecoin lancent un nouvel accélérateur à Seattle pour les startups blockchain

in

Le directeur général de Techstars Seattle, Isaac Kato. (Photo des stars de la technologie)

Techstars, un réseau mondial qui soutient les entrepreneurs, lance un nouveau programme d’accélération à Seattle.

L’accélérateur Filecoin Techstars s’associe à Protocol Labs pour “construire la prochaine génération d’Internet”. Filecoin propose un marché de stockage de données décentralisé, un protocole et une crypto-monnaie, tandis que Protocol Labs est un laboratoire de recherche et développement open source.

Le programme attirera les startups blockchain, en particulier les entreprises développant des applications Web2 et Web3 dans la conservation des données, la gestion des actifs numériques et plus encore.

Dix startups participeront au programme hybride numérique et en personne de mars à juin 2022. Les participants recevront un financement, des séances de formation et un mentorat via le programme Techstars.

Les candidatures seront ouvertes de septembre à novembre.

Techstars possède déjà un portefeuille d’autres startups blockchain, notamment Chainalysis, Arweave, TradingView.

Isaac Kato, qui dirige l’accélérateur Techstars Seattle, dirigera également le nouveau programme. Il a déclaré qu’il était impatient de travailler avec la prochaine génération d’applications Web2 et Web3.

“L’approche hautement perturbatrice de Protocol Labs en matière de stockage dans le cloud ouvre des opportunités de démarrage incroyables pour les développeurs qui souhaitent profiter de la décentralisation, de l’immuabilité et de l’abordabilité de Filecoin/IPFS”, a déclaré Kato dans un communiqué de presse.