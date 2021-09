TECNALIA rejoint Chainlink pour explorer les applications Oracle au-delà de DeFi

TECNALIA, centre reconnu de recherche et de développement technologique en Europe, s’est associé à Chainlink Labs pour identifier des scénarios dans lesquels ils peuvent appliquer des oracles au-delà du secteur DeFi. Un communiqué de presse a annoncé cette nouvelle le 13 septembre, notant que les deux organisations cherchaient à introduire des contrats intelligents hybrides et des oracles dans les principales industries mondiales. Ce faisant, les entreprises espèrent offrir aux parties prenantes une valeur supplémentaire, telle qu’une efficacité accrue, des coûts réduits, de meilleures garanties de sécurité et une confidentialité accrue.

Dans le communiqué de presse, TECNALIA a fait la promotion de Chainlink et a déclaré qu’il était le leader du marché de la technologie Oracle. De plus, le réseau dispose d’un cadre généralisé pour la création de solutions Oracle personnalisées. À cette fin, TECNALIA estime que Chainlink est le partenaire idéal pour explorer comment les oracles peuvent être exploités dans divers segments de marché.

Commentant cette association, le responsable de la recherche en cybersécurité et blockchain de TECNALIA, Óscar Lage, a déclaré :

L’expérience impressionnante de Chainlink Lab dans la fourniture de recherches de pointe et de solutions tangibles en fait un partenaire idéal pour étendre les contrats intelligents hybrides et les oracles d’une manière qui aide à réaliser les tendances émergentes en matière de données, d’automatisation, d’IoT et d’autres initiatives de la quatrième révolution industrielle.

Tirer parti des contrats intelligents hybrides et des Oracles pour révolutionner les industries mondiales

Le duo aurait l’intention d’étudier l’utilisation d’oracles dans des domaines tels que l’énergie, l’industrie 4.0, l’économie des données et les transports, entre autres. Expliquant comment les contrats intelligents hybrides et les oracles fonctionneront ensemble pour fournir de meilleurs résultats, TECNALIA a déclaré que les oracles extrairaient, agrégeraient et calculeraient des ensembles de données dans le monde réel avant de transmettre des résultats uniques et agrégés aux réseaux blockchain.

D’autre part, les contrats intelligents hybrides automatiseraient les transferts de données et d’actifs en chaîne entre les organisations en fonction de la satisfaction de la non-conformité. Une fois que les oracles ont introduit des données externes et des calculs sans confiance dans les chaînes de blocs, les contrats intelligents hybrides peuvent fournir un cadre offrant les performances, la confidentialité et la connectivité universelle nécessaires pour créer des solutions pour les grandes entreprises et les projets mondiaux à grande échelle. .

Fort des possibilités offertes par ce partenariat, Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink, a déclaré que DeFi était la solution initiale pour les oracles de Chainlink. Cependant, il affirme que les contrats intelligents hybrides commencent seulement à révéler la valeur qu’ils peuvent débloquer dans d’autres industries de pointe. Il a ajouté que son entreprise était ravie de travailler avec une société de recherche éprouvée comme TECNALIA pour accélérer l’adoption d’oracles et de contrats intelligents hybrides dans ces secteurs.

Le poste TECNALIA rejoint Chainlink pour explorer les applications Oracle au-delà de DeFi est apparu en premier sur Invezz.