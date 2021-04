Tecno a battu Samsung pour devenir numéro un en Afrique en 2020

Selon un nouveau rapport, Samsung n’est plus la première marque de smartphones en Afrique, Tecno de Transsion est devenu le plus grand expéditeur de smartphones du continent en 2020, Itel, Xiaomi et Oppo ont également augmenté leurs parts de marché.

Samsung est peut-être le plus grand fabricant de smartphones au monde, mais ce n’est pas le cas en Afrique. Selon un nouveau rapport de la société de recherche Counterpoint, le fabricant de smartphones coréen dominant a été battu par la marque chinoise peu connue Tecno en 2020.

Selon les données de Counterpoint, Tecno, propriété de Transsion, était responsable de 18% du total des expéditions de smartphones en Afrique l’année dernière. Le cabinet de recherche attribue la montée en puissance de Tecno à un solide second semestre et à son portefeuille de smartphones abordables. En revanche, Samsung pourrait rassembler seulement 15% car il aurait été confronté à des «perturbations de la chaîne d’approvisionnement» au début de la moitié de 2020. Samsung n’est pas le seul grand nom de smartphone sous pression en Afrique.

Huawei a conservé sa quatrième place sur le continent avec une part de marché de 8% mais a encore reculé derrière la marque sœur de Tecno Itel (12%).

Xiaomi, quant à lui, a enregistré des gains massifs en Afrique. Son nombre d’expéditions a augmenté de 126% en 2020 par rapport à 2019, doublant sa part de marché à 4%. Oppo a également enregistré des gains de 57% d’une année sur l’autre, conservant 4% de part de marché devant Apple, HMD et Realme.

La marque haut de gamme de Transsion, Infinix, a également enregistré des gains et conservé sa cinquième position dans la hiérarchie des expéditions du marché.

Les téléphones à petit budget sont une grande entreprise

Alors pourquoi Samsung patauge-t-il en Afrique? Contrairement à l’Amérique du Nord ou à l’UE, environ quatre smartphones sur cinq expédiés en Afrique se situent sous la fourchette de prix de 200 dollars par contrepoint. C’est un marché fortement motivé par la valeur, et les acteurs qui peuvent offrir des appareils solides à des prix inférieurs en récoltent les fruits.

Lire aussi: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez acheter en ce moment

Bien que Tecno n’offre pas de technologies de pointe ou nouvelles dans ses produits, ses gammes Spark et Camon phares à petit budget se vendent bien en dessous de 300 $. La série Galaxy A de Samsung est le seul concurrent abordable à ce prix. La série Y de Huawei a également été une solide performance, selon le rapport.

La pandémie s’atténuant légèrement à travers le continent, Samsung récupérera probablement une part de marché en 2021. Mais jouera-t-il le deuxième violon de Tecno à l’avenir? Nous devrons attendre et voir.