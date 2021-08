Tecno Pova 2 avec une batterie de 7 000 mAh lancé à Rs 10 999

Le Tecno Pova 2 est un nouveau smartphone économique en Inde avec un grand écran, une grosse batterie, plusieurs caméras et un prix compétitif. Il sera mis en vente plus tard cette semaine.

Pova est la gamme de smartphones de Tecno axée sur la batterie et les jeux, qui a été lancée en décembre de l’année dernière. Avec le Pova 2, Tecno met à niveau presque tous les aspects de l’appareil, le rendant beaucoup plus compétitif dans le segment des moins de 12 000 roupies.

Caractéristiques et caractéristiques du Tecno Pova 2

Quand #IncrediblePower rencontre la performance, cela crée une combinaison gagnante ! Entrez dans un nouveau monde de divertissement avec @ayushmann et #Pova2, le meilleur smartphone à batterie de 7000mAh. Obtenez le POVA 2 au prix à partir de 10 499 sur @amazonIN le 5 août – https://t.co/XX0biEwjW3#TECNO pic.twitter.com/iOM7LtKM3X2 août 2021

Le plus gros sujet de discussion du Tecno Pova 2 est sa batterie. Avec 7 000 mAh, il s’agit de la batterie la plus puissante de cet espace. Il est censé offrir jusqu’à 46 jours d’autonomie en veille, 31 heures de lecture vidéo, 49 heures d’appels, 20 heures de navigation sur le Web et 233 heures de lecture de musique sur une seule charge. Il prend en charge la charge rapide de 18 W via le port USB Type-C, ce qui prendrait environ 140 minutes pour une charge complète.

Pour les jeux, le Tecno Pova 2 est alimenté par le chipset MediaTek Helio G85, qui est un processeur octa-core avec une fréquence de pointe de 2 GHz. Le Mali G52 gère les tâches graphiques. HyperEngine de MediaTek fait également la différence, avec des fonctionnalités telles que Game Space 2.0, Game Voice Changer et System Turbo 2.0.

Cela devrait également être bon pour la consommation de contenu car le Tecno Pova 2 est livré avec un grand écran Full HD+ de 6,95 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20,5: 9 et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. La caméra selfie est logée dans une encoche perforée au centre.

Pour la photographie, il dispose d’un ensemble de quatre caméras avec une caméra principale de 48MP f/1,79, un tireur macro 2MP, un capteur de profondeur 2MP et un objectif AI pour l’amélioration de l’image. Les modes de prise de vue incluent le time-lapse QHD, l’AF oculaire, le bokeh vidéo, le ralenti, les portraits, etc.

Les autres fonctionnalités de Tecno Pova 2 incluent un capteur d’empreintes digitales latéral, une double carte SIM, un stockage extensible, Android 11 et plus encore.

Prix ​​et disponibilité de Tecno Pova 2

Lancé le 2 août, le Tecno Pova est disponible en deux variantes : la variante 4 Go + 64 Go est au prix de Rs 10 999 et la variante 6 Go + 128 Go est au prix de Rs 12 999. Les options de couleur incluent Dazzle Black, Polar Silver et Energy Blue.

Il sera disponible sur Amazon à partir du 5 août et bénéficiera d’une remise de lancement à durée limitée de Rs 500.