Tecno Ropes à Ayushmann Khurrana en tant qu’ambassadeur de la marque indienne pour 2021

Jeudi, la marque de smartphones Tecno a annoncé Ayushmann Khurrana comme ambassadrice de sa marque. Le partenariat devrait donner un visage fort à la philosophie de marque de Tecno “ Stop at Nothing ” pour fournir des produits innovants d’excellence sensorielle et renforcer sa position parmi les consommateurs de smartphones de New India en 2021, a déclaré la société dans un communiqué.

Tecno voit cette association compléter l’initiative d’entreprise de cette année qui vise à repousser les limites de la démocratisation de la technologie avec des smartphones innovants et new-age à des prix agressifs. Khurrana sera le fer de lance de la nouvelle campagne Tecno Spark 7 lancée en Inde. Il participera à des campagnes sur les séries de smartphones Spark, Pova, Camon.

«J’attends avec impatience cette association avec Tecno, une marque de smartphones qui tente de briser les barrières depuis sa création pour offrir une valeur réelle aux consommateurs indiens. Tecno s’est imposé comme l’une des principales marques de smartphones en Inde avec sa constance dans la fourniture d’excellents produits avec des designs élégants et des fonctionnalités innovantes au prix le plus compétitif. S’associer à une telle marque qui ne recule devant rien pour offrir une excellente expérience smartphone à ses consommateurs est assez passionnant », a déclaré Ayushmann Khurrana à propos de l’association.

Selon Arijeet Talapatra, PDG de Tecno Mobile – Inde, Tecno est connu pour son approche “ en avance sur la courbe ” et une philosophie de produit qui croit en l’introduction de fonctionnalités “ avant tout par segment ” pour créer une plus grande accessibilité pour les consommateurs de la catégorie des budgets moyens de New Bharat. «Au cours de ce voyage, nous avons senti que« Ayushmann la personnalité », défend nos valeurs les plus fortes. Il incarne notre intention d’être sans compromis dans nos efforts pour autonomiser les citoyens indiens avec des smartphones riches en fonctionnalités. Je suis convaincu que cette association nous permettra d’atteindre une base plus large de consommateurs et de consolider davantage notre position d’acteur majeur des smartphones sur le segment », a-t-il ajouté.

