Ted Cruz, d’autres réagissent au témoignage de Facebook

Saturday Night Live a parodié la réponse des législateurs au lanceur d’alerte de Facebook France Haugen témoigner devant le Sénat.

Haugen, un ancien chef de produit de l’équipe d’intégrité civique de Facebook, a déclaré à un panel du Sénat plus tôt cette semaine que le site a privilégié les profits à la sécurité et a contribué à attiser les divisions politiques et la violence.

L’émission s’est moquée de divers sénateurs, dont Sens. Diane Feinstein (D-CA), John Neely Kennedy (R-LA), Ted Cruz (R-TX), Cory Booker (D-NJ), et Lindsey Graham (R-SC).

« Mme. Haugen, j’applaudis votre témoignage ici aujourd’hui », Cecily Strong comme l’a dit Feinstein, en lançant l’interrogatoire. « Ce que Facebook a fait est honteux, et vous feriez mieux de croire que le Congrès prendra des mesures juste après que nous aurons adopté le projet de loi sur les infrastructures, augmenter le plafond de la dette, poursuivre les responsables de l’insurrection du 6 janvier et empêcher Trump d’utiliser le privilège exécutif, même s’il n’est pas président plus longtemps. Mais après tout ça, fais attention, Facebook.

Feinstein a ensuite demandé : « Ma question est la suivante : j’ai 2 000 amis sur Facebook. Est-ce bon? »

Le sketch se moquait alors de Cruz, joué par Aidy Bryant, qui a déclaré à Haugen qu’il « était particulièrement attiré » par son témoignage sur la cyberintimidation.

« Je me demande donc comment désactiver cette fonctionnalité sur Facebook où tout le monde commente tous vos messages et dit que vous êtes mauvais et qu’ils vous détestent », a déclaré Cruz.

« Eh bien, il y a une option pour désactiver les commentaires », a répondu Haugen.

« D’accord, excellent », a répondu Cruz. « Maintenant, je suis également préoccupé par les groupes extrémistes toxiques que vous avez mentionnés. J’ai vu des groupes avec des noms haineux comme « Ted Cruz est nul » ou « Ted Cruz est le vrai tueur du zodiaque » ou « Comment Ted Cruz a-t-il pu avoir des enfants quand il est vierge ? » Ne devrions-nous pas les signaler comme de la désinformation ?

« Eh bien, ‘Ted Cruz est nul’ n’est pas vraiment de la désinformation, c’est juste l’opinion d’une personne », a déclaré Haugen.

« Eh bien, c’est l’opinion de plus d’une personne », a déclaré Cruz.

Le panel sénatorial de SNL est ensuite passé à Graham, interprété par James Austin Johnson.

Plus tard dans le sketch, Graham a demandé à Haugen : Quand vous ouvrez une fenêtre de navigation privée sur Google, cela empêche-t-il Dieu de voir ce que vous faites ? »

« Cela ressemble peut-être à une question pour la Bible », a répondu Haugen.

