Ted Cruz déchire les « délires » de Fauci sur sa remarque « Je représente la science » : « Le bureaucrate le plus dangereux »

Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a fustigé le « dangereux bureaucrate » directeur du NIH, le Dr Anthony Fauci, pour avoir affirmé qu’il « représente[s] la science » sur « Hannity » de lundi.

« Je dois admettre, Sean, je riais … C’est [his] illusions de grandeur que vous ne pouvez pas le critiquer. Et c’était très frappant », a déclaré Cruz.

Fauci a été interviewé par Margaret Brennan dans l’émission « Face the Nation » de CBS dimanche, où il a été interrogé sur les critiques formulées contre lui concernant sa gestion de la pandémie de COVID-19.

Au cours de l’interview, Fauci a déclaré: « Quiconque examine attentivement cela se rend compte qu’il y a une saveur anti-science distincte à cela. Donc, s’ils se lèvent et critiquent la science, personne ne saura de quoi ils parlent. Mais s’ils obtiennent et pointer vraiment leurs balles sur Tony Fauci, eh bien, les gens pourraient reconnaître qu’il y a une personne là-bas. Il y a un visage, il y a une voix que vous pouvez reconnaître, vous le voyez à la télévision. Il est donc facile de critiquer. «

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, écoute lors d’une audience de confirmation du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Washington, DC Photographe : Stefani Reynolds/The New York Times/Bloomberg via . (Stefani Reynolds /Le New York Times/Bloomberg via .)

« Ils critiquent vraiment la science parce que je représente la science – c’est dangereux. Pour moi, c’est plus dangereux que les frondes et les flèches qui me sont lancées. Je ne serai pas ici pour toujours, mais la science va être ici pour toujours. Et si vous endommagez la science, vous faites quelque chose de très préjudiciable à la société longtemps après mon départ. Et c’est ce qui m’inquiète », a poursuivi Fauci.

Cruz a qualifié Fauci de « bureaucrate le plus dangereux » de l’histoire américaine.

« Le Dr Fauci, je pense, est le bureaucrate le plus dangereux de l’histoire du pays … il a été malhonnête, il a été politique, il a été partisan et le peuple américain le sait », a poursuivi Cruz.

Cruz a également critiqué Brennan pour avoir laissé tomber le ballon « et ne pas avoir donné suite » aux affirmations de Fauci.

« Au lieu de lui poser la simple question : ‘Vous avez déclaré que nous ne finançons pas la recherche sur le gain de fonction, a déclaré le NIH. Nous finançons la recherche sur le gain de fonction. Ils ne peuvent pas être vrais tous les deux. Et si vous mentiez au Congrès, c’est un crime. Elle ne l’a pas poussé là-dessus », a déclaré Cruz. « Et la raison pour laquelle cela compte, c’est qu’il existe de nombreuses preuves circonstancielles suggérant que le gouvernement américain a participé au financement de recherches modifiant les coronavirus qui auraient bien pu conduire à COVID 19. Et si c’est vrai, c’est étonnant et indéfendable. »