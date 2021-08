Ted Cruz déchire Schumer pour une danse impressionnante avec Stephen Colbert – RedState ⋆ .

À l’heure actuelle, alors que des milliers d’Américains et d’alliés sont piégés en Afghanistan à cause de l’incompétence de Joe Biden, on pourrait penser que les politiciens américains feraient tout pour essayer d’aider les gens et de ramener les gens chez eux.

En effet, certains politiciens faisaient leur travail et proposaient de faire tout ce qu’ils pouvaient pour les Américains piégés en Afghanistan.

Si vous êtes un Américain bloqué en Afghanistan, ou si vous en connaissez un, veuillez contacter immédiatement mon bureau : (501) 223-9081 ou

[email protected] La situation est dramatique, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous tenir informé et vous aider à vous en sortir. – Tom Cotton (@SenTomCotton) 15 août 2021

Notre équipe travaille pour aider les proches des Tennesséens qui sont piégés en Afghanistan. E-mail [email protected] si vous avez besoin d’aide. Si vous êtes un vétéran en difficulté, contactez la ligne de crise pour vétérans au 1-800-273-8255 pic.twitter.com/XFRROynPFa – La sénatrice Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) 19 août 2021

Comme nous l’avons signalé précédemment, Cotton recevait de nombreuses demandes de renseignements.

Le porte-parole de Cotton a déclaré que son bureau avait entendu plusieurs citoyens américains à Kaboul piégés derrière les points de contrôle des talibans, qui ne pouvaient pas atteindre le périmètre américain en toute sécurité et n’avaient aucune option claire sur ce qu’ils devaient faire. https://t.co/rY5QTSPLKd – Maggie Haberman (@maggieNYT) 16 août 2021

Cotton, un vétéran qui a servi en Afghanistan, a en fait aidé à sauver un couple américain en leur donnant le nom d’un contact à la barricade militaire de l’aéroport qui les a aidés à entrer ; ils ont dû se frayer un chemin à travers des Afghans désespérés à l’extérieur de l’aéroport.

Ensuite, il y a des gens comme le sénateur Chuck Schumer (D-NY), le chef de la majorité au Sénat.

Après un tweet superficiel le 16 août disant qu’il avait appelé Biden pour s’assurer que tout était fait (alors que nous savons maintenant que ce n’était pas le cas), Schumer n’a eu aucun autre commentaire sur l’Afghanistan dans sa chronologie, au moment de la rédaction de cet article. En effet, il a tweeté sur tout sous le soleil, mais ça.

Puis hier devait être un concert à New York, célébrant le « retour » de la ville après la pandémie. Cependant, cela vient du fait qu’ils remettent en place les recommandations de masques et exigent des passeports vaccinaux pour entrer dans certaines entreprises.

Donc, je ne suis pas sûr de ce qu’ils célébraient, mais ils étaient quand même là, en train de danser (si on peut appeler ça comme ça), Chuck Schumer et Stephen Colbert.

bouffonneries dans les coulisses pic.twitter.com/3v2Ge3E9zM – Bill Neidhardt (@BNeidhardt) 21 août 2021

Pouvons-nous dire grincer des dents maximum? Et peut-être pas le meilleur look, quand des milliers d’Américains sont piégés à cause de l’incompétence d’un leader que vous, Chuck Schumer, avez aidé à mettre en place ? Sans parler de toutes les autres crises que Biden a générées – de la frontière à l’inflation ? Peut-être que vous pourriez avoir l’air de vous en soucier, juste un peu ?

Schumer a été écorché sur les réseaux sociaux pour la danse et la mauvaise optique de tout cela. Il est maintenant devenu viral, avec plus de 2,7 millions de vues sur la vidéo.

Comme l’a dit un jour le grand philosophe du 20e siècle George Costanza, “comme un soulèvement sec de tout le corps mis en musique” https://t.co/2U12iwCYyj – Sheila Gunn Reid (@SheilaGunnReid) 22 août 2021

Les talibans humilient l’Amérique. L’inflation est endémique. Nous avons été témoins du transfert de richesse le plus inéquitable de l’histoire. La Chine conquiert le monde. Le président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions les plus élémentaires. C’est votre classe politique. https://t.co/SqWx25fWq9 – Raheem J. Kassam (@RaheemKassam) 22 août 2021

Mon autopsie indiquera que le grincement est la cause du décès. https://t.co/zgMQ6QV5qB – Dan McLaughlin (@baseballcrank) 22 août 2021

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) explique simplement de quoi parlent ces personnages.

Célébrer la chute de la République…. https://t.co/ubdgiQW5pQ – Ted Cruz (@tedcruz) 22 août 2021

Mais en plus de tout cela, avec tout le théâtre pandémique des démocrates, Colbert ne porte pas de masque et la seule condition pour assister au concert était un premier cliché Covid.

Ainsi, le rédacteur en chef adjoint du Wall St. Journal, John Bussey, a pris un coup lors de l’événement, se demandant s’il s’agissait d’un “super épandeur”.

Super-épandeur en devenir ?

NY City exige un vax pour assister à ce grand rassemblement, mais n’a besoin que d’une preuve du premier coup. Un coup sur 2 protège environ 30% contre le #Covid. Si obtenu le jour du concert, le premier coup protège environ 0%. Les cas quotidiens à New York ont ​​augmenté de 73% au cours des 2 dernières semaines. pic.twitter.com/d0NWmu3Fcj – John Bussey (@johncbussey) 14 août 2021

Il a oublié la règle démocrate de base en ce qui concerne le virus : il ignore ceux qui ont une politique qui s’aligne sur les démocrates, n’est-ce pas ?

Aussi, peut-être que Colbert devrait se concentrer sur une émission vraiment amusante – parce qu’il se fait remettre la tête dans les cotes d’écoute, étant battu par Greg Gutfeld.