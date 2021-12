Ted Cruz dit que la WTA a des balles plus grosses que la NBA au milieu de la situation de Peng Shuai

Sénateur Ted Cruz critique la NBA – et fait l’éloge de la WTA – pour la différence flagrante entre les approches des deux ligues sportives face aux violations des droits humains perpétrées par la Chine.

« Je vais vous dire quelque chose tout de suite », a déclaré Cruz, « La Women’s Tennis Association a des balles plus grosses que la NBA. Et j’aimerais que le courage soit contagieux et que plus de gens se lèvent. »

Cruz a fait ces commentaires en discutant de la disparition du joueur de tennis vedette Peng Shuai dans une interview avec le « Clay Travis and Buck Sexton Show » jeudi … alors que les meilleurs athlètes et organisations à travers le pays ont preuve exigée la star du tennis va bien.

À l’heure actuelle, la Women’s Tennis Association a des balles plus grosses que la NBA. pic.twitter.com/ywVLtdCNt9 – Ted Cruz (@tedcruz) 2 décembre 2021 @tedcruz

« La Women’s Tennis Association a fait preuve d’un courage extraordinaire, appelant le gouvernement communiste chinois. Exigeant que Peng Shuai soit libérée et qu’elle soit libre, et ils ont mis leur argent là où ils disent. »

Cruz a ensuite parlé de la WTA annulation de tous les événements en Chine … un mouvement qu’il estime pourrait leur coûter « des millions ou des centaines de millions de dollars ».

C’est alors que le sénateur a débarqué sur la National Basketball Association.

« La NBA s’est mise à genoux devant les dictateurs communistes. Vous aviez des gens comme James Lebron défendre les dictateurs communistes qui se livrent au meurtre et à la torture et dirigent des camps de concentration. »

Bien sûr, Cruz fait référence à la controverse déclenchée lorsque Rockets GM de l’époque Daryl Morey tweeté le soutien aux manifestants à Hong Kong en 2019.

La Chine était furieuse… et Cruz pense que la NBA a cédé au pays, privilégiant l’argent liquide aux droits de l’homme. Depuis les commentaires de Morey, James a pris la chaleur pour son incapacité perçue à mettre en évidence les problèmes graves en Chine.

Quant à Peng… elle a récemment accusé un puissant politicien chinois de l’avoir agressée sexuellement il y a plusieurs années. Peu de temps après avoir porté l’accusation sur les réseaux sociaux, le message a été supprimé et Shuai a apparemment disparu.

Ces dernières semaines, beaucoup ont accusé la Chine d’essayer d’apaiser les inquiétudes … semblant trotter Peng devant les caméras prouver qu’elle ne courait aucun danger.

UNE déclaration attribuée à Peng a également été publié … bien que beaucoup pensent que l’écriture est très suspecte.

Enfin, Cruz a déclaré qu’il était reconnaissant envers la WTA … ajoutant qu’il aimerait voir plus de gens faire de même.

« J’aimerais que le courage soit contagieux et que plus de gens se lèvent. »