Ted Cruz dit qu’il dirige les efforts pour « arrêter toutes les choses stupides » Biden, les dirigeants démocrates font

PHOENIX, Arizona – Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a déployé lundi un langage coloré pour décrire le travail du président Biden et des dirigeants démocrates.

Interrogé lors de sa comparution à l’AmericaFest de Turning Point USA ici ce qu’il fait pour aider les républicains à se faire élire à travers le pays avant les mi-mandats de 2022, Cruz a déclaré: « Il y a vraiment trois choses sur lesquelles je me concentre en ce moment au Sénat. Numéro un mène le combat, arrête toutes les bêtises — ce que Biden, Pelosi et Schumer font. »

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, au Capitole à Washington, le jeudi 5 août 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Cruz a déclaré qu’il « travaillait avec le cœur et l’esprit des Américains » pour tenter « d’essayer de trouver des moyens de contourner les médias et de dire la vérité » à travers son podcast et ses livres.

« Je me suis concentré jour et nuit sur la victoire en 2022, la reprise de la Chambre et la reprise du Sénat », a ajouté Cruz, notant ses efforts pour interviewer de nouveaux visages qui se présentent comme républicains dans les États américains.

Le président Joe Biden marche avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie, sur la colline du Capitole à Washington, le vendredi 1er octobre 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Cruz a également déclaré aux membres du public que les républicains « allaient gagner plus de sièges » au Congrès en 2022.

« Cette année, nous allons être plus gros, nous allons être plus audacieux, nous allons collecter plus d’argent, nous allons recruter plus de candidats et nous allons gagner plus de sièges. »

Le président Joe Biden marche avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., au Capitole à Washington, le mercredi 14 juillet 2021. (AP Photo/Andrew Harnik)

« Souvent des dirigeants républicains à Washington, ils soutiennent les candidats qui ne vont pas secouer les bateaux », a ajouté Cruz. « Ils soutiennent les candidats qui vont suivre les ordres et être obéissants. Je recherche des personnes qui feront bouger les choses. Je recherche des conservateurs qui mèneront le combat, et le problème, c’est que le leadership finance les candidats mous.

« J’essaie de faire en sorte que les vrais conservateurs qui ont le courage de se battre aient les ressources nécessaires pour pouvoir gagner et faire passer leur message, car lorsque nous exprimons ce que nous croyons en tant que conservateurs, nous gagnons. »