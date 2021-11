Ted Cruz écrase la réponse méprisable de John Kerry sur le travail des esclaves en Chine – RedState

L’un des domaines dans lesquels l’administration Biden semble être constamment faible est d’appeler les Chinois pour leurs violations des droits de l’homme et leurs mouvements oppressifs dans leur propre pays, ainsi que leurs mouvements agressifs contre Taiwan. En effet, ils se sont moqués de Joe Biden pour sa faiblesse au sommet sur le climat – et quelle a été la réponse de l’administration Biden ? Continuer à se pencher et à s’occuper d’eux.

L’envoyé de Biden pour le climat, John Kerry, a annoncé aujourd’hui qu’ils avaient conclu un cadre pour un accord avec la Chine sur les questions climatiques. Après cette annonce, on a demandé à Kerry s’il avait soulevé les questions chinoises sur leurs abus de travail forcé en ce qui concerne les panneaux solaires.

Après avoir annoncé un accord sur le climat avec la Chine, l’envoyé américain pour le climat, John Kerry, est interrogé sur « l’utilisation du travail forcé au Xinjiang pour la construction de panneaux solaires ». KERRY : « Nous sommes honnêtes au sujet des différences… et nous les avons articulées, mais ce n’est pas ma voie ici. Mon travail est d’être le gars du climat. pic.twitter.com/XvOvqsT8ha – Breaking911 (@Breaking911) 11 novembre 2021

« Nous sommes honnêtes sur les différences », a déclaré Kerry. «Nous savons certainement ce qu’ils sont et nous les avons articulés, mais ce n’est pas ma voie ici. Mon travail est d’être le gars du climat.

Ainsi, le recours au travail forcé pour construire des panneaux solaires n’est qu’une « différence » par rapport à John Kerry et à l’administration Biden. Ils sont juste cool avec le travail d’esclave. Cela ne les a certainement pas empêchés de traiter avec les Chinois ou de leur demander des comptes de quelque manière que ce soit.

Quelle réponse faible. Cela indique qu’ils ne les ont pas du tout poussés sérieusement. Alors pourquoi quelqu’un pourrait-il croire que l’administration Biden serait dure avec les Chinois à propos de quoi que ce soit, quand vous obtenez des réponses comme celle-ci ?

De plus, tout comme les Bidens, John Kerry a également des liens avec la Chine. Selon Free Beacon, Kerry détient une participation d’un million de dollars dans un fonds de capital-investissement chinois qui investit dans la technologie « inscrite sur une liste noire pour les violations des droits de l’homme, et est également un actionnaire majeur d’une société de panneaux solaires liée aux abus du travail des Ouïghours ».

En décembre dernier, ce fonds de capital-investissement, Hillhouse China Value Fund LP, a acheté une participation de 6 % dans LONGi Green Energy, un fabricant chinois de panneaux solaires, ce qui en fait le deuxième actionnaire de la société. LONGi a été critiquée par des groupes de défense des droits humains et des législateurs américains pour s’être procuré une grande partie de ses matières premières auprès d’entreprises soupçonnées d’avoir recours au travail forcé au Xinjiang, une région du nord-ouest de la Chine où le gouvernement a réprimé la population ouïghoure et d’autres minorités ethniques.

Parlez d’un gros conflit d’intérêts présumé. Pas étonnant qu’il n’insiste pas sur la question.

Mais, non seulement il n’est pas disposé à demander des comptes à la Chine, mais il fait également pression sur les législateurs de la Chambre pour les empêcher d’interdire l’importation de tous les produits fabriqués en Chine qui sont produits à l’aide d’esclaves ouïghours, « une mesure visant à acheter de la bonne volonté avec Pékin alors que les États-Unis cherchent un nouvel accord sur le climat, selon des sources du Congrès et des initiés de la politique étrangère familiers avec le sujet. » Ainsi, tout comme ce qui s’est passé avec l’accord avec l’Iran, ils jetteront n’importe quel principe ou moralité sous le bus pour parvenir à un accord ridicule.

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) a cloué Kerry mais bien dessus.

Shorter Kerry : « qu’est-ce qu’un petit travail d’esclave entre amis ? https://t.co/zJbGqrrYPR – Ted Cruz (@tedcruz) 11 novembre 2021

La Chine est parfaitement disposée à signer un accord qui nous engagera dans des choses, pendant qu’elle continue de faire ce qu’elle veut. C’est comme si l’accord avec l’Iran était encore une fois. Nous allons nous y tenir et nous pencher en arrière pour embrasser leur bague pour les obliger à se conformer, pendant qu’ils nous tapotent sur la tête et font ensuite ce qu’ils veulent.

Mais Kerry est le même gars qui a dit que nous ne fonctionnerions plus au charbon d’ici 2030, ce qui est dans environ huit ans. C’est de la folie.