Ted Cruz et le top Dem ont des échanges houleux sur la politique égyptienne de Biden

Les sénateurs Ted Cruz, R-Texas, et Bob Menendez, DN.J., se sont disputés mercredi lors d’une réunion de la commission sénatoriale des relations étrangères sur la politique étrangère de l’administration Biden en Égypte.

Menendez a dit à Cruz de ne pas « mettre de mots » dans sa bouche lorsque Cruz a déclaré que le président avait « observé que, oui, l’administration Biden tient en otage 130 millions de dollars pour l’Egypte et exige que 16 personnes soient libérées de prison ».

Menendez, le président du comité, a nié avoir « reconnu[d] » cela, ajoutant » Ne mettez pas dans ma bouche des mots que je n’ai pas dits. »

« Je n’ai pas dit que quelqu’un tenait quelqu’un en otage », a précisé plus tard Menendez.

Cruz a demandé à Menendez s’il a nié que l’administration retenait 130 millions de dollars d’aide militaire à l’Égypte, ce à quoi Menendez a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’être contre-interrogé par le sénateur du Texas.

« Vous me contre-interrogez », a répondu Cruz.

Menendez a accusé Cruz d’avoir fait une fausse déclaration et a frappé sur son marteau pendant que Cruz continuait de parler.

« Le Sénateur s’abstiendra », ordonna Menendez en donnant un coup de marteau. « Et si tu refusais ? » a rétorqué Cruz.

Menendez a alors menacé d’ajourner la réunion tandis que Cruz continuait de l’accuser de l’avoir interrompu.

Le démocrate du New Jersey a également affirmé que Cruz avait commencé à se battre avec lui pour ses réseaux sociaux. « Je sais que vous voulez faire cela pour votre YouTube, pour votre campagne présidentielle », a-t-il déclaré.

« Est-ce que tu vas me permettre de parler ? Demanda Cruz après plus d’une minute de conversation. « C’est très gentil de votre part », a-t-il dit, après que Menendez lui ait dit de continuer. « Et je dirai monsieur le président, j’apprécie votre conférence sur la comédie. »

La décision de septembre de l’administration Biden de suspendre l’aide à la condition que le pays du Moyen-Orient améliore son bilan en matière de droits de l’homme, y compris la libération de 16 prisonniers non identifiés, était en cause.

Cruz a déclaré qu’il parlerait de manière plus « précise », affirmant que Menendez avait déclaré qu’il devrait être « satisfait » que les noms des prisonniers égyptiens soient classés et cachés au peuple américain.

Il a qualifié la suspension de l’aide de « sans aucun doute une contrepartie ».

« ‘Vous obtiendrez vos 130 millions de dollars que le Congrès s’est appropriés lorsque vous libérerez ces 16 personnes de prison' », a déclaré Cruz.

Il a dit qu’il voulait savoir si les prisonniers étaient des terroristes, des membres des Frères musulmans, des citoyens américains ou s’ils avaient commis des crimes violents. « Ce sont des questions raisonnables que le peuple américain aimerait savoir. »