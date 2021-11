Ted Cruz fait flotter Joe Rogan comme président du Texas si l’État fait sécession des États-Unis

Le sénateur du Texas Ted Cruz (à droite) a proposé le théoricien du complot de Covid-19 Joe Rogan en tant que « président » du Texas si l’État fait sécession des États-Unis (Photos : ./EPA)

Le théoricien du complot sur les coronavirus Joe Rogan a été présenté comme un candidat possible à la présidence du Texas – si l’État fait sécession des États-Unis. Le sénateur républicain Ted Cruz a mentionné Rogan, tout en insistant sur le fait qu’il avait encore de l’espoir que le pays reste entier.

S’exprimant à la Texas A&M University à propos de «Texit», comme le plan de sécession du Texas a été surnommé, Cruz a déclaré qu’il n’était «pas encore là» en termes de soutien au mouvement.

Cependant, « s’il arrive un moment où c’est sans espoir, alors je pense que nous prenons la NASA, nous prenons l’armée, nous prenons le pétrole », a déclaré Cruz, sous les applaudissements du public le mois dernier.

On a demandé à Cruz s’il prendrait aussi Rogan.

« Joe Rogan, il pourrait être président du Texas ! » dit Cruz.

Rogan, animateur de podcast et commentateur des couleurs de l’UFC, a suscité le scepticisme à l’égard des vaccins Covid-19 et du port du masque.

Cependant, Rogan a contracté le virus plus tôt cette année et a admis en mai qu’il était un « putain de crétin ». Après avoir faussement affirmé que les personnes jeunes et en bonne santé n’avaient pas besoin du vaccin, il a déclaré qu’il n’était « pas une source d’information respectée ».

Rogan semble maintenant en bonne santé et a continué à émettre des théories liées aux coronavirus. Début octobre, Rogan a déclaré sans preuve que le rappel du président Joe Biden avait été falsifié par magie, même s’il avait été enregistré pour que tout le monde puisse le voir.

Alors que Cruz semblait faire un clin d’œil à Rogan en cas de sécession du Texas, le sénateur a insisté sur le fait qu’il n’avait pas abandonné les États-Unis.

«Je ne suis pas prêt à abandonner l’Amérique. J’aime ce pays », a déclaré Cruz, sous d’autres applaudissements.

Cruz a ajouté que le Texas a une « responsabilité » envers le pays en tant que « force incroyable empêchant l’Amérique de tomber de la falaise, gardant l’Amérique ancrée dans les valeurs qui ont construit ce pays ».

Le sénateur a déclaré qu’il « comprenait le sentiment » des partisans de Texit et qu’il pouvait changer d’avis et rejoindre leur cause.

« Regardez, si les démocrates mettent fin à l’obstruction systématique … s’ils remplissent la Cour suprême, s’ils font de DC un État, s’ils fédéralisent les élections et étendent massivement la fraude électorale », a déclaré Cruz, « Cela peut devenir sans espoir. »

Cruz a réitéré : « Nous n’en sommes pas encore là. »

