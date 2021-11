Ted Cruz fustige l’administrateur de Biden pour son non-respect de la loi – RedState

Le 5e circuit a emmené Joe Biden au bûcher sur sa «solution de contournement» consistant à utiliser une règle de l’OSHA pour imposer un mandat de vaccin aux entreprises privées comptant 100 employés ou plus dans leur décision confirmant leur séjour contre l’imposition de la règle.

Ce faisant, parmi les choses que le 5e circuit a examinées, il y avait l’intention derrière ce que l’administration Biden a fait. Ils ont noté que Biden était contre un mandat fédéral avant qu’il ne soit pour, et qu’ils n’avaient guère traité le besoin d’un mandat comme « l’urgence » qu’ils prétendaient – ​​ne prévoyaient pas de l’imposer avant près de deux ans après que le virus a commencé à frapper aux États-Unis, la Cour a essentiellement qualifié cela d’excuse pour imposer le vaccin à un plus grand nombre de personnes. La Cour a même souligné le retweet de Ron Klain de Stephanie Ruhle de MSNBC, l’appelant la «solution de contournement ultime» comme indication de l’intention de l’équipe Biden.

Maintenant, certains ont prédit que le 10 septembre, les tribunaux ne manqueraient probablement pas le tweet de Ron Klain, et pourraient l’examiner lorsqu’ils examineront l’intention de l’administration Biden, y compris ce site et le sénateur Ted Cruz (R-TX).

Voici ce que j’écrivais à l’époque :

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) a vu ce retweet et a ensuite souligné en quoi cela montrait une intention qui serait probablement prise en compte dans la bataille juridique à venir sur ce mandat par les tribunaux fédéraux, que Klain venait d’intervenir, un grand moment. « Important », a tweeté Cruz. « Folish RT du chef d’état-major de WH. Il a dit la partie calme à haute voix. L’administrateur de Biden sait que c’est probablement illégal (comme le moratoire sur les expulsions), mais ils s’en moquent.

Cruz a noté aujourd’hui qu’il avait appelé ce qui allait se passer, retweetant le tweet de son porte-parole l’ayant dit l’année dernière.

Sen. Ted Cruz en septembre, 5e Circuit en novembre : pic.twitter.com/8YhuP0QBWo – Steve Guest (@SteveGuest) 13 novembre 2021

Cruz a également renoncé aux efforts de Dan Plutôt pour faire tourner le smackdown que le 5e Circuit a donné à Joe Biden.

Hey. Laissez-moi corriger ce titre pour vous. « La Cour d’appel fédérale respecte la primauté du droit. Un présentateur de presse de gauche qui a été licencié pour des mensonges chroniques déplorant que la Constitution reste en vigueur. » https://t.co/wYEuWXLAf4 – Ted Cruz (@tedcruz) 13 novembre 2021

Cela en dit long sur l’incompétence de l’administration Biden que Ron Klain n’ait pas compris les conséquences possibles de son retweet. Mais le plus problématique était qu’ils s’en fichaient de toute façon.

Le point que Cruz a fait en septembre est un point important à retenir. L’administration Biden savait que le moratoire sur les expulsions était probablement illégal, mais Biden lui-même a reconnu qu’ils le faisaient simplement pour gagner plus de temps et qu’ils ne se souciaient pas de violer la loi. Ils savent que c’était mal de faire le mandat du vaccin de cette façon – ils ont reconnu que c’était la «solution de contournement ultime». Auparavant, Biden avait même déclaré qu’ils ne le feraient pas, et la Maison Blanche a déclaré que ce n’était « pas le rôle du gouvernement fédéral ».

Comme nous l’avons noté plus tôt, même après la décision initiale du 5ème circuit d’accorder la suspension la semaine dernière, dans laquelle la Cour a déclaré qu’il y avait de « graves problèmes statutaires et constitutionnels », l’administration Biden a toujours déclaré qu’elle conseillait aux entreprises d’aller de l’avant avec le mandat, au mépris de l’indication claire de la Cour. Avec cette décision, l’administration Biden a révélé qu’il s’agissait de pousser les entreprises à faire ce qu’elles voulaient, indépendamment de la loi ou des faits. Peu leur importait si cela laissait les entreprises en difficulté avec les conséquences d’ordonner à leurs employés de se faire vacciner, ou si cela nuisait à leurs entreprises ou leur coûtait des employés. Ce préjudice ne signifie rien pour l’administration Biden. Il s’agit de poursuivre l’objectif de Biden.

