Ted Cruz impose une grosse charge contre Big Tech – RedState ⋆ 10z viral

Ted Cruz n’est pas étranger à la confrontation avec les structures de pouvoir de la gauche. Cela inclut les grandes technologies, et tout en apparaissant avec Maria Bartiromo sur Fox News, Cruz a porté une lourde accusation contre les oligarques de la Silicon Valley qui cherchent à contrôler le flux d’informations aux États-Unis et au-delà. Cela fait suite à une censure généralisée ciblant les entités et les discussions de droite.

Cruz, notant la récente décision de Facebook de lever son interdiction de discuter de la fuite de COVID-19 d’un laboratoire, a déclaré que le géant des médias sociaux opérait “au nom du gouvernement”. Cruz a également fait valoir que la responsabilité légale pourrait découler de leurs actions.

Le sénateur Cruz affirme que Facebook censurait le contenu COVID-19 “au nom du gouvernement” https://t.co/a0cFo00RFd – Fox News (@FoxNews) 6 juin 2021

“Ces dernières percées ont de réelles conséquences car il est maintenant clair que Facebook opérait sous la direction et au profit direct du gouvernement fédéral et opérait en tant que censeur du gouvernement, utilisant sa position de monopole pour censurer au nom du gouvernement”, Cruz a déclaré à l’hôte Maria Bartiromo. Il a ensuite qualifié cela “d’aveu très dangereux qui existe maintenant pour Facebook”, expliquant qu’il pourrait y avoir des ramifications juridiques pour toute personne “dont le discours a été censuré par Facebook” sur le sujet. « Si vous êtes sorti et avez publié les faits qui ont conduit il y a un an à la très forte probabilité que le virus COVID se soit échappé d’un laboratoire du gouvernement chinois à Wuhan, en Chine, si vous avez publié cela il y a un an et qu’ils l’ont supprimé, je pense qu’il y a un très bon argument, vous avez une cause d’action contre Facebook », a déclaré Cruz.

Cruz a tout à fait raison de dire que Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux opéraient au nom du gouvernement, cependant, ce n’était pas à la demande de l’administration Trump pendant qu’elle était au pouvoir. Au contraire, cela semble avoir été fait en coordination avec des bureaucrates d’extrême gauche.

En fait, la révélation des e-mails du Dr Anthony Fauci a prouvé qu’il était en contact direct avec Mark Zuckerberg, qui a contacté Fauci pour se coordonner sur la messagerie. Étant donné que nous n’avons pas de transcription des appels téléphoniques de Fauci, nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui a été discuté au cours de la dernière année et plus entre les deux, mais ce que nous savons, c’est quelles décisions ont suivi.

Facebook avait été absolument impitoyable contre quiconque oserait suggérer que COVID-19 venait d’autre chose que de la nature. C’était l’explication bénie de l’oligarchie, et rien d’autre n’était à discuter. Ce n’est qu’après que l’administration Biden a finalement été forcée d’admettre qu’une enquête sur les origines était nécessaire et que la théorie des fuites de laboratoire était plausible, que Facebook a fait volte-face. Ce n’est qu’une preuve supplémentaire qu’ils travaillent au nom des intérêts du gouvernement, comme le suggère Cruz.

La suggestion de la légalité de tout cela est également très intéressante. Voici Cruz à ce sujet.

« Eh bien, vous savez quoi, quand ils agissent à la demande du gouvernement, quand ils contactent [Anthony] Fauci, quand ils disent : « Devrions-nous censurer ça ? et Fauci dit : « Oui » et ils le censurent pour le gouvernement fédéral, puis comme par magie lorsque le gouvernement change d’avis, et disent : « Oh, tous ces faits qui étaient là il y a un an, maintenant vous êtes autorisé à en parler ‘, ils ont arrêté de le censurer en appuyant sur un bouton, ce qui montre un argument très fort selon lequel Facebook fonctionne comme une agence d’État et ouvre une responsabilité légale très importante. »

Je crois qu’il y a plus qu’assez de preuves à ce stade pour affirmer que ces grandes entreprises technologiques sont de connivence avec le gouvernement fédéral. La vraie question est de savoir ce qu’on peut y faire. Avec des démocrates en charge du Congrès, la réponse est probablement : pas grand-chose. Le DOJ de Biden ne va certainement pas s’impliquer. Nous avons vu le manque d’intérêt du DOJ/FBI à poursuivre tout ce qui pourrait nuire à un intérêt de gauche.

Au final, il va falloir une reconquête du pouvoir par les Républicains et une volonté d’agir concrètement pour remédier à cette situation. Cela commence en 2022 avec le GOP récupérant le pouvoir des enquêtes des comités en remportant le Congrès. Il culmine en 2024 avec un républicain redevenant président et ayant la volonté d’utiliser un gros bâton sur l’illibéralisme de rang venant de la grande technologie.