Ted Cruz: L’administrateur de Biden a dit aux Haïtiens “vous pouvez rester ici”, et ils ont fait passer le mot à la famille, aux amis

Le sénateur américain Ted Cruz, R-Texas, est apparu mercredi soir sur “The Ingraham Angle” de Fox News, où il a répondu à l’affirmation de l’animatrice Laura Ingraham selon laquelle “l’anarchie pure et simple” s’était développée à Del Rio, au Texas, où des milliers d’immigrants illégaux se sont réunis ces dernières semaines.

SEN des États-Unis. TED CRUZ, R-TEXAS : Ce qui se passe à Del Rio illustre vraiment la cause et l’effet de la catastrophe à la frontière de Biden. Pour vraiment le comprendre, il faut remonter au 8 septembre.

Le 8 septembre, sous ce pont, il y avait, chaque jour, entre 700 et 1 000 immigrants illégaux, principalement d’Haïti. Et cela avait été le flux constant pendant un certain temps, car entre 700 et 1 000 par jour traversaient illégalement à ce moment-là.

Le 8 septembre, environ 900 Haïtiens devaient prendre l’avion pour retourner en Haïti et l’administration Biden a annulé ces vols. Ils ont dit : ‘Nous n’allons pas vous expulser. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez rester en Amérique.

Et ce qui s’est passé était simple. Ces 900 Haïtiens, ils ont sorti leurs téléphones. Et ils ont eu leur téléphone et ils ont appelé leurs familles, ils ont appelé leurs amis. Ils ont envoyé un texto à leur famille et à leurs amis.

Vous aviez 700 personnes le 8 septembre. J’étais à Del Rio huit jours plus tard, le 16 septembre. Le jour où j’y étais, 700 personnes étaient devenues 10 503. Il a fallu huit jours pour que cela se produise.

En quelques jours, ces 10 000 étaient devenus 15 000 et c’était tout droit de cause à effet. On a dit que l’administration Biden n’appliquerait pas la loi.

Et si vous venez d’Haïti, venez à Del Rio parce que cela signifie que vous pouvez rester, et c’est ce qui a produit ce désastre.

