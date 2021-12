Ted Cruz obtient le dernier rire de Jake Tapper avec une aide involontaire de Maskless Joe Biden – RedState

Nous avons rapporté la semaine dernière la « controverse » médiatique entourant le fait que le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a assisté aux funérailles vendredi à la cathédrale nationale de Washington pour le regretté sénateur Bob Dole (R-Kan.) Sans porter de masque.

Pour récapituler rapidement, la journaliste Kait Walsh, qui travaille pour WPRI 12 à Rhode Island, regardait l’événement via un flux en direct et s’est assuré de souligner le statut sans masque de Cruz dans un rapport de tweet.

« Intéressant de voir qui assiste aux funérailles de Bob Dole », a-t-elle écrit. « Parmi ceux que j’ai repérés, Marty Walsh, sec du travail, et Savannah Guthrie de NBC, assis à côté de Tom Hanks. Oh, et Ted Cruz… ne portant pas de masque.

Même s’il a été souligné par plusieurs autres qu’il n’y a plus de mandat de masque à Washington, DC, cela n’a pas empêché The Usual Suspects à gauche et dans les médias de faire leur truc, y compris Jake Tapper de CNN, un autoproclamé Principled Journalist ™ qui a demandé à la sénatrice Amy Klobuchar (D-Minn.) – qui était assise à côté de Cruz lors des services – si elle se sentait mal à l’aise en tant que survivante du cancer du sein assise à côté de Cruz lors de la cérémonie.

Klobuchar, heureusement, n’a pas mordu à l’hameçon, mais plusieurs utilisateurs de Twitter, dont l’ancien producteur de CNN, Steve Krakauer, ont rapidement souligné que Tapper – conformément à la norme CNN – était également sans masque alors qu’il était assis à côté de Klobuchar qui elle-même était sans masque pendant l’interview.

En fin de compte, cependant, non seulement l’absence de masque de Tapper pendant le segment a en quelque sorte sapé l’argument très (biaisé) qu’il essayait de faire, mais Cruz a eu le dernier rire dans un tweet publié plus tôt dans la journée qui comprenait une photo de Klobuchar se penchant vers Le président Joe Biden, ce dernier qui ne portait pas de masque, car les règles de Biden, bien sûr, ne s’appliquent pas à Biden, tout comme les règles de CNN ne s’appliquent pas à CNN.

« Hé @jaketapper – allez-vous demander à @JoeBiden pourquoi il était, comme vous le dites, » mettant imprudemment en danger « la vie d’Amy? » Cruz a demandé à Tapper. « Et porterez-vous un masque lorsque vous le demanderez ? »

Découvrez la photo ci-dessous :

Hé @jaketapper – allez-vous demander à @JoeBiden pourquoi il « mettait imprudemment en danger » la vie d’Amy ? Et porterez-vous un masque lorsque vous le demanderez ? pic.twitter.com/UUddW9JPVR – Ted Cruz (@tedcruz) 15 décembre 2021

J’ai fait quelques recherches et j’ai découvert que la photo était une image . prise il y a environ un mois et qui contenait la légende suivante :

La sénatrice américaine Amy Klobuchar (D-MN) s’entretient avec le président américain Joe Biden lors d’une cérémonie de signature pour S. 1511, la Protecting Americas First Responders Act of 2021, S. 1502, la Confidentiality Opportunities for Peer Support Counselling Act ou la COPS Counselling Act , et S. 921, le Jaime Zapata et Victor Avila Federal Officers and Employees Protection Act dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche à Washington, DC le 18 novembre 2021. (Photo de MANDEL NGAN / .) (Photo de MANDEL NGAN /. via .)

Au moment d’écrire ces lignes, Tapper n’avait pas encore répondu au raillerie de Cruz, car bien sûr, il ne l’a pas fait.

La question demeure cependant. Tapper appellera-t-il Joe Biden pour son mépris continu et celui de son administration de ses propres règles en matière de masques? Les esprits curieux veulent savoir, mais nous ne retiendrons pas notre souffle collectif sur celui-là, car Biden enfreint à plusieurs reprises ses propres règles ne rentre pas dans le théâtre de masques dans lequel les clowns de CNN veulent continuer à s’engager.

Retour en arrière: Le temps pour Jake Tapper de CNN d’être l’arbitre moral de la « programmation acceptable » est révolu depuis longtemps