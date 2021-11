Publicité



Le sénateur du Texas GOP Ted Cruz s’efforce d’aider les républicains à prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022, mais il envisage peut-être également une candidature à la présidentielle de 2024.

Lors d’une interview avec Fox News, Cruz a qualifié les républicains de grosses victoires mardi dernier en Virginie et dans d’autres États « d’énormes conséquences ».

« Je pense que les élections en Virginie, les élections dans le New Jersey, elles préfigurent ce qui s’en vient l’année prochaine en 2022 », a déclaré Cruz à Fox News avant son discours lors de la réunion de la Coalition juive républicaine à Las Vegas, Nevada.

Le républicain Glenn Youngkin a remporté la course au poste de gouverneur de Virginie contre l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe. Les républicains ont également remporté les postes de lieutenant-gouverneur, de procureur général et ont reconquis la majorité à la Chambre des délégués de Virginie.

Dans le New Jersey, le candidat du GOP Jack Ciattarelli a failli renverser le titulaire démocrate Phil Murphy dans la course au poste de gouverneur.

« J’ai soutenu Glenn. J’ai fait campagne avec Glenn. J’ai fait du barnstorm dans tout l’état de Virginie avec Glenn. J’ai passé deux jours à faire des rallyes dans toute la Virginie », a déclaré Cruz.

Cruz a prédit que « 2022 va être une vague électorale. Ce sera une élection comme en 2010 », lorsque les républicains ont repris la Chambre et ont fait des gains majeurs au Sénat.

Cruz a dit qu’il allait attendre et voir ce que le président Donald Trump a décidé de faire.

« Quand j’ai couru en 16, c’était le plus amusant que j’ai eu de ma vie », a-t-il déclaré. « L’histoire montre que le finaliste du Parti républicain est presque toujours le prochain candidat. Nous verrons ce que le président Trump décide de faire, mais je vais me battre pour sortir ce pays de l’abîme parce que ce pays vaut la peine de se battre pour cela.

La plus grande question est de savoir si Trump se présente à la présidence en 2024 ou s’assoit et joue le rôle de faiseur de rois.

On ne sait toujours pas ce que Trump fera, mais l’homme que beaucoup considèrent comme le deuxième choix le plus populaire semble tirer sa révérence.

Le gouverneur du GOP de Floride, Ron DeSantis, a déclaré cette semaine qu’il n’envisageait pas une candidature à la présidence en 2024 qui pourrait l’opposer à Trump lors de la primaire républicaine.

« Toutes les spéculations sur moi [running for president] est purement fabriqué », a déclaré DeSantis aux journalistes. « Je fais juste mon travail et nous travaillons dur… J’entends tout ça et honnêtement, c’est un non-sens. »

DeSantis est loin derrière Trump parmi les républicains, 67 % à 10 % dans le dernier sondage.

Breitbart a rapporté :

La remarque de DeSantis fait suite à une série de sondages montrant le gouverneur au premier rang lors d’hypothétiques affrontements primaires républicains en 2024. Une enquête de l’Emerson College publiée la semaine dernière, par exemple, a montré que Trump et DeSantis étaient les deux seuls candidats du GOP à recueillir un soutien à deux chiffres – 67 % et 10 %, respectivement. Lorsque Trump est sorti du scénario, DeSantis prend les devants, recueillant 32% contre 24% pour l’ancien vice-président Mike Pence et 13% pour le sénateur Ted Cruz (R-TX).

Trump commence à devancer Joe Biden dans un hypothétique affrontement pour l’élection présidentielle de 2024.

Un récent sondage publié par Emerson College a révélé que Trump est désormais le président Biden de 47 % à 46 %.

Que Trump fasse un tel retour politique après ce qui s’est passé lors du cycle électoral de 2020 est incroyable.

« Historiquement, ces données me rappellent 1912 lorsque Teddy Roosevelt n’a pas remporté l’investiture républicaine du président Taft de l’époque et a créé un tiers condamnant les chances républicaines contre Woodrow Wilson », a déclaré Spencer Kimball, directeur d’Emerson College Polling, dans un communiqué. .

« Ces données suggèrent que les républicains veulent que Trump ou un candidat trumpien soit leur candidat, ou que la moitié d’entre eux puissent se séparer du parti », a-t-il ajouté.