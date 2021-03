Ted Cruz refuse la demande du journaliste de porter un masque et cite de fausses données CDC dans sa réponse à Douchy (Watch) ⋆ .

Le sénateur Ted Cruz refuse de porter un masque lors d’un événement de presse à Capitol Hill (25 mars 2021)

* Lors d’une conférence de presse jeudi 25 mars pour discuter de la prochaine visite des sénateurs républicains à la frontière sud, un journaliste a poliment demandé au sénateur Ted Cruz mettre un masque. Sa réponse? «Quand je parle à la caméra de la télévision, je ne vais pas porter de masque.»

Il a ensuite pointé du doigt ses collègues et membres du personnel masqués du Sénat derrière lui et a déclaré au journaliste: «Nous avons tous été vaccinés. Alors… »

Le journaliste lui a dit qu’un masque permettrait à la presse de se sentir mieux. Le républicain du Texas a répondu: « Vous êtes invités à vous éloigner, si vous le souhaitez. »

Cruz a ensuite ajouté: «Tout l’intérêt d’un vaccin… les directives du CDC sont ce que nous suivons.»

Mal.

Selon les dernières directives du CDC, les personnes entièrement vaccinées sont protégées contre les maladies graves et la mort du coronavirus, mais peuvent toujours transmettre le virus à d’autres. Non seulement un sénateur américain se trompe complètement sur les faits d’une maladie qui a tué plus d’un demi-million de compatriotes américains, mais il a facilement donné au journaliste le choix de Sophie entre faire son travail et risquer sa vie … et a eu le culot d’être arrogant. et condescendant avec son ton.

Regardez ci-dessous, suivi de Seth Meyers brillante suppression de l’ignorance de Cruz lors du «Late Night» de jeudi.