Ted Cruz revient sur son qualificatif d' »attaque terroriste violente » le 6 janvier et dit que c’était « une erreur »

Le sénateur Ted Cruz, R-TX, a fait marche arrière jeudi en qualifiant le 6 janvier 2021 d' »attaque terroriste violente » dans une interview avec Tucker Carlson.

Il a dit à Carlson : « C’était une erreur de dire ça hier. »

Lors d’une audience du comité du Règlement du Sénat mercredi, Cruz a déclaré: « Nous approchons d’un anniversaire solennel cette semaine … Et c’est l’anniversaire d’une violente attaque terroriste contre le Capitole, où nous avons vu les hommes et les femmes des forces de l’ordre faire preuve d’un courage incroyable, incroyable bravoure – risquez leur vie pour le Capitole. »

« Il y a beaucoup de gens stupides au Congrès. Vous n’êtes pas l’un d’entre eux », a déclaré Carlson. « Je pense que tu es plus intelligent que moi, et tu n’utilises jamais les mots avec négligence. Et pourtant tu as appelé cela une attaque terroriste alors qu’en aucun cas c’était une attaque terroriste. C’est un mensonge. Tu as dit ce mensonge exprès, et je’ Je me demande pourquoi tu l’as fait. »

Sur « Tucker Carlson Tonight », Cruz a décrit ses remarques comme » bâclées » et » franchement stupides « , mais Carlson a dit qu’il » n’achète pas ça « .

Bâtiment du Capitole. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Carlson a déclaré que Cruz n’était pas un mannequin et qu’il était magistralement prudent avec ses paroles, il n’a donc pas accepté la justification de la négligence du sénateur républicain.

« Je vous connais depuis longtemps avant votre entrée au Sénat. Vous étiez un candidat à la Cour suprême », a poursuivi Carlson. « Vous prenez les mots aussi au sérieux que n’importe quel homme qui a déjà servi au Sénat … Je ne pense pas que vous ayez utilisé cela par accident. Je ne le fais pas. »

Cruz a réitéré son argument selon lequel sa formulation n’était pas intentionnelle, mais négligente.

« En raison de ma formulation bâclée, beaucoup de gens ont mal compris ce que je voulais dire. Laissez-moi vous dire ce que je voulais dire. Je parlais du nombre limité de personnes qui se sont livrées à des attaques violentes contre des policiers… J’ai fait une distinction. Je ne disais pas que les milliers de manifestants pacifiques soutenant Donald Trump sont en quelque sorte des terroristes. Je ne disais pas que les millions de patriotes à travers le pays soutenant le président Trump sont des terroristes, et c’est ce que beaucoup de gens avoir mal compris. »

Le sénateur Ted Cruz. (Greg Nash/Piscine via AP)

Carlson a déclaré que Cruz n’avait pas de sens et qu’il existe une différence juridique et morale entre quelqu’un qui attaque un policier et un terroriste.

Carlson a déclaré: « Donc, si quelqu’un agresse un flic, il devrait être inculpé et aller en prison. Je ne pourrais pas être plus d’accord. Nous avons dit cela pendant des années, mais cette personne n’est toujours pas un terroriste … Vous jouez dans l’autre la caractérisation du côté qui… leur permet de définir une population entière comme des combattants étrangers. Et vous le savez. Alors pourquoi l’avez-vous fait ? »

Des partisans de Trump affrontent la police et les forces de sécurité le 6 janvier 2021. (Brent Stirton/.)

Cruz a ajouté qu’il a toujours cru que les personnes qui attaquent la police sont similaires à des terroristes : « Je l’ai fait maintes et maintes fois. »

Cruz a déclaré que sa déclaration de mercredi était « une erreur ».

Carlson a déclaré: « Je suppose que je ne vous crois tout simplement pas … parce que j’ai un tel respect pour votre acuité et votre précision, et je l’ai vu à l’écran. Je vous ai couvert en tant que journaliste. Je sais comment vous parler, et vous êtes resté assis là pendant un an et avez regardé les gens utiliser un langage pour déformer les événements de ce jour-là. »

À la fin du segment, Cruz a déclaré: « J’ai utilisé ce mot pour des personnes qui agressent violemment des flics. J’ai utilisé ce mot tout en 2020 pour les terroristes antifa et BLM qui ont agressé des flics et incendié des voitures de police, mais je suis d’accord que c’était une erreur pour utiliser le mot hier, parce que les démocrates et les grands médias l’ont tellement politisé. Ils essaient de dépeindre tout le monde comme un terroriste, et c’est un mensonge… Ils veulent nous dépeindre comme des nazis… Je suis celui qui mène le combat au Sénat contre ces ordures. »