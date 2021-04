Ted Cruz riposte à John Boehner ⋆ .

Il n’y a peut-être personne John Boehner aime plus de trash que Ted Cruz.

En 2016, l’ancien président de la Chambre a appelé Cruz «Lucifer dans la chair» et a déclaré: «J’ai des amis démocrates et des amis républicains. Je m’entends avec presque tout le monde, mais je n’ai jamais travaillé avec un fils de pute aussi misérable de ma vie.

Et comme si ce moment «dites-nous ce que vous ressentez vraiment» ne suffisait pas, les sessions d’enregistrement de son livre audio ont apparemment pris plusieurs digressions – comme Axios Jonathan Swan dire – «des attaques violentes aléatoires contre Ted Cruz».

Un clip partagé par Swan montre Boehner disant: “Ted Cruz, va te faire foutre.”

Dans son livre, Boehner écrit: «Il n’y a rien de plus dangereux qu’un connard imprudent qui pense qu’il est plus intelligent que tout le monde. Mesdames et messieurs, rencontrez le sénateur Ted Cruz.

En plus de tout cela, Boehner a déclaré dans une nouvelle interview de CBS News: «Je ne frappe personne. Ce n’est pas vraiment mon style. Sauf ce crétin.

La semaine dernière, après la chute du clip audio susmentionné, Cruz a répondu avec un GIF Mean Girls se moquant de l’ancien président.

https://t.co/11CZ4DQ1Xr pic.twitter.com/KxchshJz6z – Ted Cruz (@tedcruz) 2 avril 2021

Cruz a de nouveau riposté à Boehner vendredi, en réponse aux commentaires de CBS, en disant: «Le marais est malheureux. Je porte avec fierté son mépris ivre et boursouflé. S’il te plaît, ne pleure pas.

Le marais est malheureux. Je porte avec fierté son mépris ivre et boursouflé. Ne pleure pas. https://t.co/c90Ve2EOGq – Ted Cruz (@tedcruz) 9 avril 2021

