Ted Cruz se fait rôtir pour avoir été «chahuté» par des cartels lors d’un coup de presse à la frontière mexicaine ⋆ .

Dans l’espoir de ramener plus loin leur nouveau récit selon lequel la frontière mexicaine s’est transformée en une crise à part entière avec la prestation de serment de Joe Biden en tant que président, une équipe de sénateurs républicains est descendue pour passer du temps avec la patrouille frontalière et prendre un tas de photos de relations publiques.

Le compte du Sénat GOP sur Twitter a partagé les images et a tenté de dépeindre Ted Cruz et ses collègues sbires comme des héros courageux qui ont été témoins de la crise présumée et ont réussi à survivre en étant «chahutés par des cartels». Ce que signifie exactement le chahut par les cartels n’est pas clair, mais on ne peut s’empêcher d’évoquer une image de Cruz sur scène dans un club de comédie du Texas alors qu’un sicario du cartel de Sinaloa lui lance des insultes verbales.

Le tweet en question affirmait également que la situation frontalière était une «crise humanitaire», une déclaration profondément malhonnête venant du parti qui a permis la politique cruelle de séparation de la famille de Donald Trump et est resté silencieux alors qu’il critiquait à plusieurs reprises ces personnes. Les républicains ne se soucient pas vraiment des migrants, ils les voient simplement comme une arme politique utile à utiliser dans leurs attaques contre l’administration Biden.

Ajoutez votre nom pour demander au Congrès d’augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure!

Les photos elles-mêmes sont franchement dégoûtantes, un coup de publicité bon marché qui cherche à blanchir les politiques d’immigration draconiennes que les républicains défendent depuis des décennies. S’ils se souciaient réellement de cette question, ils passeraient plus de temps à promouvoir des réformes humaines de l’immigration, sans poser devant les caméras.

1h00 du matin sur notre frontière sud. 18 sénateurs sont ici avec la patrouille frontalière dans leur quart de nuit. Nous avons vu l’afflux massif de passages de migrants. D’innombrables femmes + enfants. Nous avons été chahutés par des cartels. C’est une crise humanitaire. Et Joe Biden doit y remédier immédiatement. pic.twitter.com/7GfRb2cc1C – Sénat républicains (@SenateGOP) 26 mars 2021

Malheureusement pour quiconque gère le compte Twitter @SenateGOP, le tweet s’est immédiatement retourné contre lui. L’image de Ted Cruz en particulier est devenue virale, de nombreux utilisateurs se moquant non seulement de son apparence, mais du fait qu’il a tenté de se faufiler à Cancun alors que son État d’origine, le Texas, était secoué par des tempêtes hivernales meurtrières et des pannes de courant. Les utilisateurs l’ont également parcouru pour la vidéo cringey qu’il a publiée sur sa propre page Twitter. Cet homme espère être un jour président, mais il est clair qu’une grande partie des Américains le voient pour la petite belette sans épines qu’il est.

Images en direct des rives du Rio Grande. # BidenBorderCrisis pic.twitter.com/aO4EyANrRQ – Ted Cruz (@tedcruz) 26 mars 2021

Ted Cruz a été chahuté à la frontière mexicaine la nuit dernière. Selon plusieurs sources, ils criaient des choses comme: «Yo Ted, ta femme est sexy!» &

«Ton père a adoré JFK!» pic.twitter.com/idmrbVP8hY – Beki 🇺🇸 (@Daksthetruth) 26 mars 2021

Vous avez le putain de culot de prétendre que vos culs bigots en cage de bébé se soucient des enfants? Allez vous faire foutre, traîtres. Profondément. – Dennis Perkins (@ DennisPerkins5) 26 mars 2021

Ted Cruz trouve de nouvelles façons de se rendre à Cancun pic.twitter.com/dqqk1sCYd6 – Don Moynihan (@donmoyn) 26 mars 2021

Chahuté? Qu’avez-vous essayé à nouveau votre routine de stand up CPAC? – 🥁 Lisa Talmadge 🐝 (@LisaTalmadge) 26 mars 2021

. @ tedcruz si vous ne pouvez pas gérer quelques chahuteurs, vous n’auriez peut-être pas dû vous lancer dans la comédie stand-up – blaire erskine (@blaireerskine) 26 mars 2021

Vous avez . . . chahuté? Oh non, ça va aller? – Steve Hofstetter (@SteveHofstetter) 26 mars 2021

Pendant que nous parlons de gens «chahutés»: les législateurs républicains de l’Indiana ont récemment * hué * leurs collègues noirs pendant sa session, afin de noyer les législateurs noirs parlant de discrimination. https://t.co/qGYSR7fwud – Kendall Brown (@kendallybrown) 26 mars 2021

Ted Cruz mardi: Quand les démocrates parlent de contrôle des armes à feu, c’est du théâtre politique. Ted Cruz le jeudi: met un costume et se rend dans un endroit aux paysages colorés pour être photographié en train de faire quelque chose de théâtral. – JRehling (@JRehling) 26 mars 2021

là-haut une minute, Sparky. vous avez été «chahuté»? par des «cartels»? as-tu reniflé de la colle – Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) 26 mars 2021

«Quelqu’un peut-il me diriger vers Cancún?» https://t.co/4htw9h6sd0 – Représentant Eric Swalwell (@RepSwalwell) 26 mars 2021

Un seul d’entre vous a-t-il protesté contre la stratégie délibérée de séparer les enfants de leurs parents et de les empêcher de se réunir? Un seul d’entre vous a-t-il tenu une audience de surveillance sur les abus sexuels et autres abus physiques dans les camps pendant l’administration Trump? – Norman Ornstein (@NormOrnstein) 26 mars 2021

HECKLED? Mon Dieu, la dépravation! Attendez… est-ce que Ted est sûr qu’il n’a pas eu de flashbacks après avoir été chahuté à l’aéroport sur le chemin du Ritz Cancun? pic.twitter.com/ashOkCQixV – Diletta, «Housewife» de banlieue (@lividddh) 26 mars 2021

Im un grand garçon, j’ai pu prendre soin de moi pendant le magasin de glace. Je n’avais pas besoin que Ted fasse quoi que ce soit pour moi. Im ce que vous appelez responsable. – Cooper Griffith (@ CooperGriffith9) 26 mars 2021

«Chahuté par les cartels» 🤣🤣 les gars, quand les cartels vous annulent, ils n’utilisent pas de mots. https://t.co/YHpwoZSqSm – Clara Jeffery (@ClaraJeffery) 26 mars 2021

juste les nerds les plus incroyablement ringards de la planète https://t.co/9hLgURCgop – Ashoka Mukpo (@unkyoka) 26 mars 2021

Nous avons été absolument torréfiés par des cartels Les cartels ont crié « CE QUI SONT THOOOOOOSE » à la frontière Statler et Waldorf pendant leur période bleue-niveaux de rôtis Juste une destruction délibérée de notre ego et de notre estime de soi, c’était vraiment quelque chose https://t.co/4vdxhQZWS8 – Hayes Brown (@HayesBrown) 26 mars 2021

«Chahuté par les cartels»? Au-delà de la parodie. https://t.co/HNXebSpyoo – Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 26 mars 2021

Les cartels ne «chahutent» pas.

@tedcruz est un boob. https://t.co/x322TJkOdp – Brian J. Karem (@BrianKarem) 26 mars 2021

«Ils ont utilisé… SARCASME. Tu connaissais tous les trucs: ironie dramatique, métaphore, pathétique, jeux de mots, parodie, litotes et… satire. Ils étaient vicieux. #Heckled https://t.co/PWMxXd6TzD – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 26 mars 2021

La seule chose que Ted Cruz a été «chahuté» dans la vidéo qu’il a publiée, ce sont les grillons https://t.co/rg5mWqk6I2 – Aaron Rupar (@atrupar) 26 mars 2021

Ted Cruz: * respire * Twitter: pic.twitter.com/MZQaO5u2MJ – Aaron Rupar (@atrupar) 26 mars 2021

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre NOUVELLE section de commentaires!