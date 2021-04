Ted Cruz se moque de la vice-présidente Kamala Harris en disant que son “ GPS est confus ” ⋆ .

Le sénateur américain Ted Cruz s’est joint aux républicains du New Hampshire pour critiquer le vice-président Kamala Harris pour sa visite dans l’État de Granite avant de se rendre à la frontière sud.

«Le GPS est devenu confus….» le républicain du Texas a écrit sur Twitter que Harris se rendait dans l’État frontalier du nord.

«Montréal va envahir», a ajouté Cruz dans un tweet séparé.

Cruz et Harris ont tous deux une certaine histoire au Canada. Cruz, 50 ans, est né à Calgary, où ses parents ont vécu avant de déménager au Texas quand il était un jeune enfant. Harris, 56 ans, a passé une partie de sa jeunesse à Montréal pendant que sa mère travaillait dans un hôpital là-bas.

La visite de Harris dans le New Hampshire était sa première depuis 2019, alors qu’elle était encore sénateur américaine de Californie à la présidence.

Les républicains de l’État n’ont pas tardé à appeler le vice-président pour une visite dans l’État – où la sénatrice démocrate Maggie Hassan devrait faire face à une course difficile en 2022 – avant qu’elle ne se rende à la frontière sud au milieu de la crise d’immigration en cours.

La vice-présidente Kamala Harris s’exprime alors qu’elle visite la New Hampshire Electric Co-Op, à Plymouth, New Hampshire, le 23 avril 2021.AP Photo / Jacquelyn Martin

«Bienvenue dans la #WrongBorder, [Vice President Kamala Harris]! » a écrit le New Hampshire GOP sur Twitter. «Alors que vous voyagez à plus de 2300 kilomètres d’El Paso, notre pays serait mieux servi avec une visite officielle à notre frontière sud, pas un voyage de campagne pour [Hassan]. »

Ni Harris ni le président Biden – qui a nommé Harris le mois dernier pour être la personne-ressource pour faire face à la crise croissante – n’ont prévu de se rendre dans la région frontalière. Harris n’a pas non plus tenu de conférence de presse pour répondre à des questions sur son nouveau rôle.

La Maison Blanche a souligné que Harris est chargé de s’attaquer aux «causes profondes» de la migration.

Lors d’une table ronde sur le Triangle du Nord jeudi, Harris a déclaré que le principal défi pour faire face à la crise était de «s’attaquer aux causes profondes et profondes de la migration loin de cette région, les raisons pour lesquelles les gens fuient».

Kamala Harris n’a pas encore visité la frontière sud en tant que vice-présidente – bien que le président Biden l’ait sollicitée pour superviser la crise là-bas. Jacquelyn Martin / AP

Le vice-président a déclaré que la plupart des migrants fuyant vers l’Amérique «ne veulent pas quitter leur domicile» et a énuméré les raisons pour lesquelles les gens immigrent illégalement en Amérique.

«Nous examinons les dégâts causés par les tempêtes en raison du climat extrême, nous examinons la sécheresse dans une région d’une région où l’agriculture est l’une des bases les plus traditionnellement importantes pour leur économie», a déclaré Harris. «Nous examinons ce qui se passe en termes de pénurie alimentaire à la suite de cela et, en fait, une insécurité alimentaire incroyable, que nous avions l’habitude d’appeler la faim, l’insécurité alimentaire.»

Harris rencontrera virtuellement le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador et d’autres hauts fonctionnaires le mois prochain pour discuter des problèmes fondamentaux. Harris rencontrera lundi le président du Guatemala, Alejandro Giammattei.

Harris a déjà parlé avec les deux dirigeants.

De plus, Harris prévoit de se rendre en juin dans la région du Triangle du Nord en Amérique centrale, a appris Fox News. Mais l’itinéraire précis du vice-président n’était pas clair. La région comprend le Guatemala, El Salvador et le Honduras.

Les républicains ont blâmé la libéralisation de la politique d’immigration et de frontière par l’administration Biden pour la flambée qui a vu plus de 172000 migrants rencontrés en mars, y compris un nombre record d’enfants non accompagnés qui ont submergé les installations frontalières et conduit à des images d’enfants entassés côte à côte. -side dans les centres.