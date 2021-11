Ted Cruz s’est brutalement moqué du Tweet de Biden « Man From Nantucket »

Sénateur républicain du Texas Ted Cruz a déclenché un flot de moqueries lorsqu’il a tweeté un article sur le président Joe Biden avec le célèbre starter de limerick « Il était une fois un homme de Nantucket… »

Cruz citait en tweetant un article selon lequel Biden passerait Thanksgiving à Nantucket avec sa famille, et qui comprenait une photo de la famille assistant aux funérailles de Beau Biden en 2015.

Alors bien sûr, Cruz l’a légendé avec le prototypique limerick sale sur la dotation et la flexibilité.

Il était une fois un homme de Nantucket…. https://t.co/hPcMnwlQxR – Ted Cruz (@tedcruz) 16 novembre 2021

Le tweet a déclenché un spasme de créativité parmi les personnalités politiques et médiatiques et d’autres utilisateurs vérifiés, et tout simplement la moquerie des autres. Cancun était un sujet populaire, entre autres.

Il était une fois un homme qui s’est enfui à Cancun et qui montre souvent qu’il est un bouffon. Il ne passe pas de temps à faire son travail et ressemble constamment à un crétin. Pour nous tous les Texans, il ne peut pas être parti trop tôt. https://t.co/C6ItueGGBU – Matthew Dowd (@matthewjdowd) 16 novembre 2021

Il était une fois un homme de main républicain

Quand il a neigé, il a sauté à Cancun

Il a gardé le sourire suffisant

Alors que Trump traitait sa femme de moche

Il sera président quand j’atterris sur la lune https://t.co/sFcVOqRalB – Cliff Schecter (@cliffschecter) 17 novembre 2021

Il était une fois un huard qui s’envolait pour Cancun… https://t.co/xN9u0EKGIC – Adam Blickstein (@AdamBlickstein) 17 novembre 2021

Pas si sûr que vous connaissiez le reste de ce limerick. Vous voudrez peut-être aussi vous asseoir sur des conseils de voyage. Je dis juste. https://t.co/LNTZtXPo6X – Sénateur Jim Ananich (@jimananich) 17 novembre 2021

Il était une fois un mannequin du Texas

Dont les tweets étaient juste paresseux et imprudents.

Pourquoi ne pas finir le poème

Vous êtes gnome au cou ?

Oh ouais, tu es un triste sac de merde qui est inepte https://t.co/mR8dq8iEFz – Blake Rodgers (@TheBlakeRodgers) 17 novembre 2021

Il était une fois un homme nommé Ted Cruz

Qui a rampé en léchant les chaussures de Trump

Il reviendra sur sa parole

Et choisissez Big Bird

Parce que c’est un minable traître pathétique #TurdCruz https://t.co/fyU6n24KaC – Tara Dublin (Version Taylor) (@taradublinrocks) 16 novembre 2021

Il était une fois un homme du Canada

Qui se réjouit de la propagation de la propagande

Il vit maintenant au Texas

Où il est un traître et un imbécile

Et pousse un agenda fanatique https://t.co/qfI18TeURq – VoteVets (@votevets) 16 novembre 2021

Tu es dégoûtant, @tedcruz. Un si triste, pathétique, petit homme. – Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 16 novembre 2021

Un vieil homme détestable nommé Ted

J’ai adoré Donald, un crétin qui a dit un jour,

« Le visage de votre femme est fou,

Ton papa a tué Jack.

Et Cruz suivait partout où il menait. https://t.co/zTKlXvUTok – Bill Prady (Version Taylor) (@billprady) 17 novembre 2021

Il était une fois un homme nommé Ted Cruz

De quels pores l’insincérité suintait-elle

Il est devenu la propriété de Seth Rogen

Et c’est pourquoi son slogan

Est-ce que « Tout le monde gagne quand je perds » #TurdCruz pic.twitter.com/0mCPeYPwEy – Tara Dublin (Version Taylor) (@taradublinrocks) 16 novembre 2021

Parlez-nous encore du Mexique https://t.co/pqbQNLBRIx – Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 16 novembre 2021

Joe Biden était-il le Milton Berle du Sénat ? Ou est-ce que Ted ne connaît tout simplement pas le reste du limerick ? J’AI BEAUCOUP DE QUESTIONS https://t.co/HMzxCt1BBj – Melissa Hillman (@bittergertrude) 17 novembre 2021

Désolé, l’insulte ici est-elle censée être que Biden a une grosse bite ? https://t.co/4h73xIDP6m – FakeRobHunter (@FakeRobHunter) 17 novembre 2021

Pour mémoire, il existe également des versions propres du limerick. Selon Wikipedia, le premier exemple publié ressemble à ceci :

Il était une fois un homme de Nantucket

Qui gardait tout son argent dans un seau.

Mais sa fille, nommée Nan,

Enfui avec un homme

Et quant au seau, Nantucket.

Mais il note également que « les nombreuses versions grivois du limerick sont à la base de sa popularité durable », ce dont peut témoigner toute personne ayant déjà fréquenté le collège.

