Livre pour livre, Ted Cruz est peut-être la personne la plus intelligente du Sénat – certes, Elizabeth Warren pourrait bien avoir quelque chose à dire à ce sujet. Mais selon la faculté de Harvard et les greffiers de la Cour suprême, Ted Cruz a un génie juridique rare. Nous l’acceptons, on ne peut tout simplement pas se frayer un chemin vers le haut de sa classe à Harvard Law (demandez à Barack Obama, rédacteur en chef de la Harvard Law Review), et ils ne donnent pas non plus de stages à la Cour suprême à chaque école de droit nouvellement créée. diplômé.

Il est certainement la personne la plus détestée du Sénat.

Et puis il y a ce vieux dicton de ce film, le « Stupide est aussi stupide. » C’est le gars qui nomme son chien «Snowflake» et laisse littéralement le pauvre chien à la maison dans le froid et la neige, alors qu’il s’envole pour le Ritz Carlton à Cancun, entre autres choses stupides. Utiliser le test du «stupide fait» pourrait facilement mettre Ted en lice pour le sénateur américain le plus stupide.

Récemment, Cruz a dirigé une nuit … quelque chose, le long du fleuve Rio Grande au Texas, il a amené 18 collègues sénateurs républicains avec lui, parce que l’option était de rester à Washington et d’adopter de nouvelles lois sur l’immigration et / ou de devoir parler des succès de vaccination de Biden, le projet de loi de relance, le projet de loi sur les infrastructures ou toute autre chose extrêmement importante qui se passe dans ce pays et qui va bien pour Biden. (Pour ne pas dire que la crise de l’immigration n’est pas importante, mais le voyage de Ted a été une cascade.)

Ci-dessous, un cliché de jour, mais les plus drôles sont ci-dessous, ceux avec les clichés de nuit:

Quelqu’un d’autre a entendu la chanson de «Deliverance»? https://t.co/PqF1TuiBi9 – giddyupgirl (@getgiddygirl) 27 mars 2021

Regarder Ted Cruz ramper dans les mauvaises herbes la nuit a suscité certaines des réponses les plus drôles que nous ayons vues sur Twitter: «C’est la partie où le Velociraptor mange le gars, non?» type de trucs. Nous pensions que vous méritiez un échantillon du samedi:

Toujours à la recherche des e-mails de @ HillaryClinton, hein? https://t.co/232TTZyg7y – Karri-Leigh (@karri_leigh) 26 mars 2021

Si nous avons appris quelque chose sur Ted Cruz, c’est que chaque crise le mène directement au Mexique https://t.co/B8R8agx22D – Jill Twiss (@jilltwiss) 27 mars 2021

Cela ressemble à Cancun pour moi, mon fils. https://t.co/T4XAoOTfwx – Prentice Penny (@The_A_Prentice) 27 mars 2021

Oh regarde tout le monde. Un gnome des marais. https://t.co/KFknbPYns1 – Marc (@YaWhatHeSaid) 27 mars 2021

#CancunCruz dit qu’il était juste là pour déposer ses amis et détourner l’attention de leur offensive nationale de suppression des électeurs noirs et bruns https://t.co/gMkVR7LKyT – Cal_HAM (@Cal_HAM) 27 mars 2021

Je parie qu’ils ont apporté leurs clubs de golf. https://t.co/qjGO9SnYdD – TJAW (@ Lionbenny1010) 27 mars 2021

@tedcruz montrant qu’il est le marais. https://t.co/OGUDYMS4F4 – MEE 🌊 portez votre masque, pas de lasers spatiaux ici (@ Memmons13) 27 mars 2021

Traduction: «Je chasse les wabbits»: https://t.co/foVzmLXCqt pic.twitter.com/P0TlyOiwUM – Clark Stooksbury (@clarkstooksbury) 27 mars 2021

Est-il venu du côté de Cancun? https://t.co/FNdNRK9axS – Justice poétique (@ PoeticJ59274248) 27 mars 2021

Ce connard idiot est dans sa cour arrière https://t.co/QezvcoXMJ6 – Votre cousin… de Boston (@ trem2303) 26 mars 2021

Qui aurait le remake de «Blair Witch» pourrait être pire que l’original? https://t.co/DVVlxIZ2Wo – Octobre Ferguson (@OctoberFerguson) 26 mars 2021

« Comme vous pouvez le voir, un démocrate a volé toutes les miettes de pain que j’ai laissées derrière moi et je ne parviens pas à retrouver mon chemin vers Cancun. Je vais être tellement chahuté par Heidi ‘. – @tedcruz https://t.co/9LR7VSOAL4 – Chafed Charlie (@ChafedCharlie) 26 mars 2021

Jésus-Christ, Cruz pense qu’il est Rambo maintenant Au-delà du pathétique https://t.co/hpd7cn4RmK – C’est DOCTEUR emigre80 pour vous, mon pote. (@ emigre80) 26 mars 2021

Le Barbu Pudgy Wanker rarement vu dans la nature. https://t.co/FMGgxyQaOm – David Plouffe (@davidplouffe) 26 mars 2021

Guy, ne riez pas, il m’a fallu si longtemps, à moi et aux autres assistants, pour construire cet ensemble et trouver le bon gilet https://t.co/jssLBEViKV – Lily Sullivan (@LilyYily) 26 mars 2021

Hé ICE, un Canadien au nom à consonance étrangère essaie de vous faufiler à notre frontière sud. Arrêtez cette mère maintenant, putain! https://t.co/9bgHm5ocs1 – Un point bleu dans la mer Rouge qui est le sud. (@lakeloonatic) 26 mars 2021

Où est Cottonmouth quand vous en avez besoin? https://t.co/271OTkTqCt – PATRICE O’ROURKE PORTE UN MASQUE! 🌊 (@ Patrice_Brost1) 26 mars 2021

Ceux d’entre nous qui ont une peur profonde des serpents pensaient la même chose. Il vaut mieux porter une grosse paire de bottes serpent à pointe d’acier renforcée. Donald Trump n’a-t-il pas rempli cette chose d’alligators, de serpents et de dragons?

L’immigration est un problème grave, Ted Cruz n’est pas une personne sérieuse. Stupide est aussi stupide.

