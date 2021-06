Ted Cruz suscite des moqueries cinglantes avec une cascade cynique et cynique du jour du drapeau .

Les membres les plus en vue de Trumpworld sont aussi avides d’attention et de notoriété que l’ancêtre de leur folie. Ils sont apparemment enfermés dans une bataille constante pour se surpasser chaque semaine avec des cascades et des manipulations de la vérité de plus en plus scandaleuses afin de se présenter comme les plus fanatiquement patriotes et de cultiver une atmosphère imaginaire de censure et d’oppression pour nourrir l’insatiable victime Trumpian complexe.

Le jour du drapeau, la célébration du drapeau américain et de la démocratie qu’il représente, est propice à l’autodérision sur l’autel de l’hypernationalisme insensé, et le membre le plus dépravé du Congrès, le sénateur Ted Cruz du Texas, a sauté au plus bas. fruits suspendus. Il a posté une vidéo de lui-même récitant le serment d’allégeance au drapeau dans son bureau avec la légende “Auparavant, cela n’était pas controversé”.

Plus grinçant que controversé, le message de la vidéo invoque les spectres qui hantent la psyché paranoïaque de la droite, comme « annuler la culture » ​​et « rendre les Américains responsables des crimes de guerre » pour encourager les téléspectateurs à penser que le symbole du drapeau américain lui-même est constamment attaqué, ce qui n’est évidemment pas le cas.

Au fond, c’est une parodie cynique du vrai patriotisme par un politicien égoïste et obsessionnellement ambitieux qui a déjà prouvé qu’il vendrait sa propre famille pour protéger son pouvoir et son influence et a vendu sa propre nation avec son rôle dans incitant la foule de Trump qui a attaqué le Capitole le 6 janvier, où le drapeau controversé de Ted Cruz a été utilisé pour battre des policiers protégeant nos élus alors qu’ils attestaient le transfert pacifique du pouvoir d’un président démocratiquement élu à l’autre.

Cela n’avait pas l’habitude d’être controversé. #flagday pic.twitter.com/azsUwItMGp – Sénateur Ted Cruz (@SenTedCruz) 14 juin 2021

Les médias sociaux n’ont pas tardé à donner au sénateur Cruz le retrait cinglant qu’il mérite :

pic.twitter.com/Hoh167NfHD – emily (@emilyonhere) 15 juin 2021

Ce n’est pas le drapeau que vous êtes censé honorer et pour lequel vous devez vous battre. C’est ce que le drapeau représente comme la démocratie et la justice. Vous n’êtes pas un patriote. Je peux cependant penser à de nombreux autres mots que vous pourriez envisager de décrire vous-même. – Matthew Dowd (@matthewjdowd) 14 juin 2021

pic.twitter.com/Wb72LhMBuz – Être gentil, se sentir bien (@InternetHippo) 14 juin 2021

c’est le mec que vous avez soutenu contre votre femme et votre père pic.twitter.com/BBG380yWNU – Oliver Willis (@owillis) 15 juin 2021

arrêtez le non-sens performatif des griefs-bébés, grand bonimenteur, réciter le serment n’est pas controversé. engagez-vous au drapeau tout ce que vous voulez – la prochaine fois que vous êtes dans un aéroport de Cancun pendant que vos électeurs gèlent dans le noir, par exemple – Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) 14 juin 2021

Tu te souviens quand tes supporters battaient les flics avec ce drapeau ? Nous le faisons, vous séditionniste. pic.twitter.com/wFMY3mvyVi – Fred Wellman (@FPWellman) 14 juin 2021

hein, ce n’est pas la chose la plus embarrassante que Cruz ait faite sur ce site cette semaine. – Pé (@4everNeverTrump) 14 juin 2021