Ted et Rebecca se diagnostiquent dans un extrait exclusif de l’épisode 2 en avant-première

Ted Lasso et Rebecca Welton n’ont pas besoin d’un thérapeute. PopCulture.com a obtenu un clip exclusif du deuxième épisode Ted Lasso Saison 2, et nous voyons Ted (Jason Sudeikis) et Rebecca (Hannah Waddingham) expliquer pourquoi les thérapeutes ne sont pas utiles. Rebecca révèle alors ses problèmes, et ils conviennent tous les deux que parler à des amis est une meilleure idée que de parler à un étranger tout en leur payant de l’argent. Cependant, les deux ont décidé de ne pas se parler de leurs problèmes.

Dans le premier épisode, l’AFC Richmond fait appel à une psychologue du sport, le Dr Sharon Fieldstone (Sara Niles) pour l’aider à résoudre certains des problèmes mentaux du joueur. Cependant, Ted est très réticent car il n’est pas un fan des thérapeutes en raison de son expérience en thérapie de couple. PopCulture.com a rencontré Niles et a parlé d’être l’un des nouveaux personnages de la série.

“C’était merveilleux, mais on ne peut s’empêcher de se sentir un peu malade dans la gorge. Genre, oh, c’est le premier jour d’école”, a déclaré Niles. “Est-ce que je vais être assez bon ? Est-ce que c’était la bonne décision de me choisir ? Vous avez toutes ces pensées et vous les mettez de côté. Mais Jason était… il m’a donné plein d’informations, ses idées sur le personnage . Il m’a vraiment soutenu, tout comme une grande partie de l’équipe de rédaction qui nous contactait toujours, et c’était juste une joie. C’était si drôle d’être sur ce plateau et de travailler avec ces gens ? J’étais ravi. “

Niles a également expliqué comment Michael Jordan l’avait préparée pour le rôle. “J’ai regardé le documentaire de Michael Jordan”, a déclaré Niles à propos des docuseries The Last Dance. “J’étais assez fasciné par la façon dont les joueurs étaient. Pour moi, c’était comme Shakespeare, parce que vous pouviez voir comment ils jouaient, leurs personnages, ce qui se passait, quelque chose sur leur personnalité, ce qui les limitait et ce qu’ils pourraient réellement avaient besoin en termes de communication. C’était vraiment intéressant de regarder ça. “

Ted Lasso a connu une première saison très réussie, ce qui lui a valu d’être nominé pour 20 Emmy Awards. La série se concentre sur Ted Lasso qui cherche à diriger une équipe de football de Grande-Bretagne vers la grandeur bien qu’il n’ait aucune expérience dans le sport. Sudeikis est nominé pour trois Emmy Awards tandis que Waddingham est en lice pour un. L’épisode 2 commencera à être diffusé sur Apple TV+ vendredi.

