Ted Gibson et Jason Backe lancent un programme de mentorat en beauté et de collecte de fonds – WWD

Le coiffeur de célébrités Ted Gibson et son mari, le coloriste Jason Backe, propriétaires du salon de coiffure Starring by Ted Gibson à Los Angeles, ont lancé Worth Up Alliance, un programme offrant un mentorat et des bourses aux aspirants entrepreneurs de la beauté. Ils espèrent amasser 300 000 $ d’ici la fin de l’année.

“Essentiellement, il s’agit de donner de l’argent aux personnes qui sont sur le point d’ouvrir leur propre entreprise”, a déclaré Backe. « Ainsi, par exemple, si vous ouvrez dans le Dakota du Sud rural, 5 000 $ pourraient changer votre vie. Si vous ouvrez sur la Cinquième Avenue à Manhattan, vous aurez peut-être besoin de 50 000 $ pour changer votre vie.

L’idée de l’organisation a été lancée l’année dernière, alors que l’industrie de la beauté a été forcée de fermer en raison de l’impact de la pandémie.

“Il n’y avait vraiment aucun soutien pour nous dans le secteur de la beauté, en particulier pour les coiffeurs, les artistes des ongles, les maquilleurs, les esthéticiennes, les barbiers”, a déclaré Gibson. « En tant que professionnels, nous n’avions aucun soutien. Nous ne savions pas où aller.

Inspirés pour agir, ils ont organisé au printemps 2020 une réunion Zoom avec une cinquantaine de coiffeurs de renom de tout le pays.

“Nous avons parlé de ‘Comment pouvons-nous envoyer un message positif à l’industrie, tout en même temps, pour les renforcer, pour leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls, pour leur faire savoir que nous sommes tous dans le même bateau ensemble? Que pouvons-nous faire collectivement pour qu’il y ait une opportunité pour nous tous de vraiment survivre à cela?’ », a déclaré Gibson.

“C’était remarquable, parce que cet appel était censé durer une heure, et je pense que c’était près de trois heures avant que nous y mettions fin”, a ajouté Backe.

Ils ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux, #WorthUp.

“Nous avons eu beaucoup de très bonnes réponses, et après que ce soit terminé, nous nous sommes dit:” OK, et maintenant? ” “, a poursuivi Backe.

Ils ont contacté Lynelle Lynch, créatrice de Beauty Changes Lives – une organisation à but non lucratif qui a attribué plus de 600 bourses et plus de 3 millions de dollars à des étudiants et à des professionnels agréés depuis 2013, selon l’organisation – et cet été, la Worth Up Alliance est devenue un programme de Beauty Changes Lives.

“Nous avons identifié les trois défis qui se posent aux futurs entrepreneurs de la beauté, et la chose numéro un est le manque d’éducation commerciale”, a expliqué Backe.

Ils ont créé une vidéothèque présentant des interviews de professionnels de la beauté à succès partageant « leurs victoires, leurs échecs et leurs leçons », a-t-il poursuivi. « Les futurs entrepreneurs peuvent entendre des personnes qu’ils admirent, qui ont déjà réussi. »

Les autres défis majeurs, a-t-il noté, sont le manque d’accès au réseautage et au capital.

“Une fois qu’un propriétaire de salon réussit, il existe de nombreuses organisations auxquelles vous pouvez vous joindre et des clubs que vous pouvez rejoindre”, a déclaré Backe. “Mais au début, c’est un peu comme si vous étiez sur une île tout seul.”

Ils offrent des opportunités de mentorat et de coaching personnel, actuellement avec 10 professionnels – dont Candy Shaw, créateur de Sunlights Balayage, et Van Council of Van Michael Salon – se sont engagés et chacun s’est engagé à six heures par an de mentorat.

“Ils les aideront à sortir des sentiers battus, à démarrer leur plan d’affaires, à les aider à choisir un emplacement, à avoir cette opportunité individuelle”, a déclaré Backe.

“C’est un très bon mélange d’hommes et de femmes et de personnes de différents horizons et de différentes villes et de différentes ethnies, partageant tous des informations”, a-t-il ajouté.

Les mentors potentiels, les sponsors et ceux qui cherchent à s’impliquer sont invités à visiter Worthupalliance.org. Les dons sont acceptés en ligne via la plateforme de collecte de fonds Give Lively.