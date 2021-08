Ted Lasso “Believe” Fan Experience se déroule en Californie

L’une des séries télévisées les plus appréciées d’Apple TV +, Ted Lasso, organise une expérience de fans “Believe” en Californie à LAFC, Santa Monica et DTLA en août.

Les participants auront l’occasion de s’immerger dans un immense hayon qui accueille les fans avec des marchandises exclusives gratuites de Ted Lasso, des biscuits avec le patron, le bus à impériale « Believe Bus », d’énormes installations photo Ted Lasso, des artistes de football freestyle, de la nourriture gratuite, du plaisir des jeux, des concours de fans et un DJ en direct.

Ce hayon permettra aux participants de se sentir comme faisant partie du fan club de l’AFC Richmond. Selon The Drum, “Apple apporte son expérience de fans dans différents quartiers de Los Angeles pour trois événements ponctuels prévus les 4, 7 et 8 août.”

L’expérience des fans intervient alors qu’Apple présente la deuxième saison de Ted Lasso sur Apple TV +, invitant le public “à croire en Ted alors qu’il poursuit un rêve impossible de gloire en coupe”.

Non seulement cela, mais Apple a également célébré la nouvelle saison de Ted Lasso avec des autocollants Memoji du visage de Ted dans les Apple Stores ainsi que des sessions uniques Today at Apple pour transformer des citations emblématiques de l’émission en art iPad. Apple a également organisé une première sur le tapis bleu pour le spectacle à laquelle ont assisté des dirigeants d’Apple, dont Tim Cook.

La saison 2 de Ted Lasso a fait ses débuts en tant que deuxième original en streaming le plus demandé, selon les données de Parrot Analytics, derrière la série Disney + Loki. Comme l’explique le rapport, la demande est une « mesure exclusive utilisée par Parrot pour mesurer l’appétit d’un public pour le contenu télévisé » et est souvent un « indicateur avancé de la croissance du nombre d’abonnés ».

Lorsque Ted Lasso a fait ses débuts l’année dernière, il a capturé une part de la demande de 3,5% dans le monde parmi les services de streaming, mais la saison 2 cette année a augmenté cette part à 54%.

Pour participer à la Fan Experience « Believe », consultez les dates selon Average Socialite :

4 août (16 h – 19 h) – Expérience des fans du hayon du stade LAFC 7 août (11 h – 19 h) – Le bus Believe sera à Santa Monica, en Californie, au coin de Santa Monica Blvd. et 2nd Ave. 8 août (10 h – 18 h) – (The Row/DTLA) – Le bus Believe sera installé sur Dock St. près de Smorgasburg LA (777 S. Alameda St. Los Angeles CA 90021)

