in

Le succès d’Apple TV + “Ted Lasso” a été la série la plus récompensée lors des premiers Hollywood Critics Association TV Awards aujourd’hui, remportant quatre prix majeurs, dont celui de la meilleure série en streaming, Comédie.





La liste complète des récompenses pour “Ted Lasso” comprenait :



Meilleure série en streaming, comédie



Meilleur acteur dans une série en streaming, comédie – Jason Sudeikis (Ted Lasso)



Meilleur acteur dans un second rôle dans une série en streaming, comédie – Brett Goldstein (Roy Kent)



Meilleure actrice dans un second rôle dans une série en streaming, comédie – Hannah Waddingham (Rebecca Welton)‌Apple TV+‌ a remporté une autre victoire dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle dans une série en streaming, catégorie Drame, Rupert Grint remportant le prix pour avoir joué Julian Pearce dans M. Night “Serviteur” de Shyamalan.

Alors que ‌Apple TV+‌ offre toujours une quantité de contenu relativement limitée par rapport aux autres principaux services de streaming, ses émissions se sont bien comportées auprès des critiques et des juges de récompenses. “Ted Lasso” a bien sûr été le grand succès et a été nominé pour un total de 20 Emmy Awards cette année.Tags : Apple TV Shows, Apple TV Plus

Cet article, "’Ted Lasso’ en tête des prix TV de la Hollywood Critics Association" est apparu pour la première fois sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums