Ted Lasso et 5 émissions de Bill Lawrence et comment les regarder en ligne

Clone haut (Paramount+)

Créée par Phil Lord, Christopher Miller et Bill Lawrence, la série animée de courte durée Clone High a été diffusée sur MTV pour un total de 13 épisodes à partir de fin 2002. Comme son nom l’indique, l’émission est centrée sur un lycée dont les élèves sont tous clones de personnages historiques célèbres, dont Abe Lincoln (Will Forte), Jeanne d’Arc (Nicole Sullivan), Gandhi (Michael McDonald), Cléopâtre (Christa Miller) et JFK (Chris Miller), pour n’en nommer que quelques-uns.

Clone High a été annulé avant qu’il ne puisse gagner beaucoup de terrain, mais le spectacle est resté un succès culte au cours des années depuis lors et obtiendra même le traitement de redémarrage sur Paramount +, à un moment donné dans un proche avenir, avec Phil Lord, Christopher Miller, et Bill Lawrence tous revenant pour le réveil.

