‘Ted Lasso’ et ‘Stillwater’ reçoivent les nominations aux prix Peabody

Apple TV + a reçu aujourd’hui des nominations aux prix Peabody pour Ted Lasso et Stillwater. La société a également annoncé une nouvelle série documentaire.

Les deux émissions ont été reconnues «pour les histoires exceptionnelles qu’elles racontent, qui encouragent l’empathie et élargissent notre compréhension du monde qui nous entoure».

Ces spectacles ont été sélectionnés parmi plus de 1 300 candidatures soumises pour distinction. L’organisation Peabody célèbre le meilleur de la radiodiffusion et des médias numériques, y compris la télévision, la radio / podcasts, et le Web dans les émissions de divertissement, de nouvelles, de documentaire, pour enfants et de service public. Les gagnants seront annoncés en juin lors d’un événement virtuel.

Les nominations font suite à la victoire au Peabody Award de l’année dernière pour la série comique Apple Original Dickinson. Pour l’instant, Ted Lasso a remporté des victoires aux Screen Actors Guild Awards, aux Critics Choice Awards, aux Writers Guild Awards, aux Golden Globes et à l’émission de télévision AFI de l’année.

Ted Lasso met en vedette Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso, un petit entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience en tant qu’entraîneur de football. Stillwater est basé sur la série de livres Scholastic Zen Shorts et se concentre sur les frères et sœurs Karl, Addy et Michael, qui sont des enfants typiques avec des défis typiques pour les enfants – ce qui signifie que parfois même les plus petites choses peuvent sembler insurmontables.

Depuis les débuts d’Apple TV + il y a un peu moins d’un an et demi, les séries et les films d’Apple ont remporté 107 victoires et 367 nominations et ont récemment été nominés pour les Oscars, les SAG Awards, les Critics Choice Awards, les Critics Choice Documentary Awards, les Golden Globe Awards. , Daytime et Primetime Emmy Awards, NAACP Image Awards, et plus encore.

Si vous êtes fan de Ted Lasso, lors de l’événement Apple d’avril, la société a annoncé la date de sortie de la deuxième saison – le 23 juillet. Un développeur curieux a également pu déchiffrer la recette des sablés de Lasso, que vous pouvez en savoir plus ici.

Docuséries «Big Man on Campus» commandées pour Apple TV +

Aujourd’hui également, la série documentaire Big Man On Campus a été commandée pour Apple TV + et se concentrera sur le phénomène du basket-ball Makur Maker, âgé de 20 ans, de l’Université Howard.

La série documentaire sera dirigée et produite par Seth Gordon. La série racontera l’histoire du passage à l’âge adulte de Maker alors qu’il navigue entre les hauts et les bas de sa première année à l’université dans le contexte du mouvement Black Lives Matter et de la pandémie mondiale. La pièce A, Boardwalk Pictures et Sony Pictures Television produisent.

Big Man on Campus est l’histoire d’un moment historique en Amérique racontée à travers le prisme d’un jeune athlète avec le pouvoir de créer le changement. En 2020, une année marquée par des troubles sociaux, une sensation de basket-ball, un espoir de la NBA et une meilleure recrue de la NCAA, Makur Maker, a pris la décision révolutionnaire de jouer au basket-ball universitaire pour l’Université Howard en soutien aux collèges et universités historiquement noirs plutôt que de rejoindre l’un des nombreux meilleurs -des programmes de niveau supérieur lui offrant un tour complet.

Les docuseries n’ont toujours pas de date de sortie, mais suivront d’autres Apple Originals dans ce genre, tels que Greatness Code, Home et Jet.

Si vous voulez tout savoir sur les émissions Apple TV +, consultez notre guide ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: