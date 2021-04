Ted Lasso revient | Photo de SAGAwards2021 via .

Les Oscars ont lieu ce soir et malgré tous mes efforts, je n’ai toujours pas vu tous les prétendants au meilleur film, je vais donc m’arrêter de faire des prédictions (mais honnêtement, je ne sais pas comment quelqu’un bat Chadwick Boseman en tant que meilleur acteur). Beaucoup de bonnes bandes-annonces cette semaine, y compris le retour de l’émission la plus saine sur l’ensemble du streaming et le prochain grand film Marvel.

Ted Lasso Saison 2

Vous savez quand vous aimez vraiment un spectacle et qu’il devient populaire et que tout le monde l’aime… et que vous vous préparez à ce que sa deuxième saison ne soit pas aussi bonne que ses débuts? J’espère que Ted Lasso ne tombera pas dans ce schéma, et la bande-annonce de la saison deux semble extrêmement prometteuse (Ted: «À la maison, si une équipe joue mal, nous ne les appelons pas malchanceux, comment les appelons-nous, …

Continuer la lecture…

La publication New Trailers: Ted Lasso, Fathom, Annette, The Conjuring et plus est apparue en premier sur Report Door.

Lien source