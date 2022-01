‘Ted Lasso’ remporte une victoire pour Apple TV + lors d’une cérémonie non télévisée

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Ted Lasso a remporté un autre Golden Globe le week-end dernier. La 79e cérémonie annuelle des Golden Globes a eu lieu dimanche et l’acteur Jason Sudeikis a remporté le prix du meilleur acteur dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie – pour son rôle dans Ted Lasso. Cela survient quelques mois après que Sudeikis a remporté un Emmy Award pour son interprétation en tant que personnage principal. Les Golden Globe Awards de cette année n’ont pas été télévisés en raison du boycott de l’événement par NBC pour soutenir la diversité accrue des membres de la HFPA.

C’est la deuxième année consécutive que Sudeikis remporte le Golden Globe Award. Son personnage (Lasso) est un petit entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle d’Angleterre. Bien qu’il n’ait aucune expérience dans le football, Ted utilise son pouvoir de positivité pour que l’AFC Richmond croit en lui-même sur et en dehors du terrain.

Merci @jasonsudeikis d’avoir apporté votre jeu A à Ted Lasso. Félicitations pour avoir remporté le #GoldenGlobe du meilleur acteur de télévision – série musicale/comédie. pic.twitter.com/nOcNGRzlz2 – Golden Globe Awards (@goldenglobes) 10 janvier 2022

« C’est fou. Merci à la presse étrangère d’Hollywood », a déclaré Sudeikis lorsqu’il a remporté le Golden Globe l’année dernière. « C’est, pour moi, la chose la plus cool qu’un groupe de, vous savez, comme, c’est fou… Surtout… c’est fou. OK, euh. D’accord. Wow. Voici ce que je vais dire. Je vais dire ceci. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent sur la série. J’ai lu ce livre à mon fils Otis intitulé Les trois questions de Léon Tolstoï. Il a ces trois questions, comme : « Quel est le meilleur moment pour faire les choses ? » ‘Quelle est la bonne chose à faire?’ Et puis, « Qui est le plus important ? » Cette dernière question, « Qui est le plus important », c’est comme, quelle que soit la personne avec qui vous êtes. Donc je rejette un peu la prémisse d’être le meilleur acteur, car à mon humble avis, le meilleur acteur est la personne que vous êtes agir avec. »

Deux saisons de Ted Lasso sont disponibles en streaming sur Apple TV+. Le tournage de la troisième saison de la série commencera bientôt et sera probablement présenté en été. Mais la plus grande question avant la saison 3 est-ce la dernière saison comme annoncé?

« Je me sens comme un vrai coach quand je dois dire aux gens que vous ne pouvez pas regarder la saison 4 alors que nous sommes au milieu de la saison 3″, a expliqué Sudeikis à Entertainment Tonight en octobre. « Nous ne pouvons pas nous soucier des championnats lorsque nous sommes au premier tour des séries éliminatoires, vous savez ? »