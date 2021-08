‘Ted Lasso’ rend hommage aux Rom-Coms dans ‘Rainbow’ (RECAP) .

[WARNING: The following contains MAJOR spoilers for Ted Lasso Season 2, Episode 5, “Rainbow.”]

“Rainbow” est peut-être mieux résumé par une ligne que Ted (Jason Sudeikis) prononce au début de l’épisode: Avec une équipe abattue et quelques colères qui s’échauffent après la dernière défaite, il dit à ses joueurs: “Je crois au rom-communisme. ” Qu’est-ce que le rom-communisme ? C’est la croyance que si les gens dans les comédies romantiques peuvent traverser des luttes légères et finir toujours heureux, ils le peuvent aussi.

Et il y a des luttes légères à trouver dans l’épisode: Nate (Nick Mohammed) espère impressionner son père avec un siège côté fenêtre dans un restaurant chic pour célébrer l’anniversaire de ses parents, mais une serveuse snob pousse sa fête à l’arrière du salle à manger. Et puis il y a Isaac, le capitaine de l’équipe. Il encaisse de plus en plus les pertes, mais Ted ne veut pas qu’il voie le Dr Fieldstone (Sarah Niles). Ted, étant Ted, a une autre façon de résoudre les problèmes de son joueur… et cela implique d’ajouter un nouveau membre au personnel d’entraîneurs.

Bouleversé par la façon dont il a été traité, Nate demande à Keeley (Juno Temple) de le rendre célèbre. Elle refuse, lui disant qu’il ne veut pas jouer avec la célébrité, mais elle et Rebecca (Hannah Waddingham) finissent par lui donner des leçons d’affirmation de soi. Et Rebecca fait un bon point. Alors que Nate pense qu’elle commande chaque pièce dans laquelle elle entre, elle lui rappelle qu’au conseil d’administration, elle est une “écolière avec des nattes” et elle doit se battre pour être prise au sérieux. Dans une scène humoristique, elle lui montre comment elle « se fait grande » ; elle se regarde dans un miroir et imite le rugissement d’un lion, puis sort vers la planche, pleine de confiance et prête à prendre en charge. Plus tard, au restaurant, Nate fait de même… et il parvient à mettre sa famille à la table de la fenêtre. Allez, Nate !

Pendant ce temps, Ted se rend compte qu’il doit ajouter un « gros chien » à l’équipe pour joindre Isaac. Il va parler à Roy (Brett Goldstein) et obtient un “f ** k no!” à cette idée. Mais Roy accepte d’aider Isaac ; lui, Ted et Isaac retournent sur le terrain sur lequel Roy jouait quand il était jeune, quand personne ne se souciait du statut de la ligue, des règles ou du classement. Isaac joue avec un groupe d’athlètes non professionnels décousus, et se détendre autour du jeu a un grand effet sur son bien-être. Cela ne convainc pas Roy de revenir à Richmond, cependant, et Ted ne dit pas qu’il n’est « qu’un garçon, debout devant… » eh bien, vous voyez l’idée. Et Ted aussi. « Comme tu veux », dit-il, reconnaissant la détermination de Roy à ne pas entraîner.

Mais, de manière quelque peu prévisible, Roy a un grand moment de comédie romantique. Alors que Richmond se prépare pour son prochain match, il a une explosion de colère à l’antenne et se rend compte qu’il ne veut pas juger les joueurs de l’extérieur. Il veut être dans les vestiaires, les aider et les encourager. Avec une randonnée théâtrale à travers la ville réglée sur “She’s a Rainbow” par les Rolling Stones, il se dirige vers le stade et sort sur le terrain, puis dit à Ted: “Tu m’avais à l’entraîneur.”

Ted Lasso, vendredis, Apple TV+