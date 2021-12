‘Ted Lasso’ trouve l’esprit de Noël avec un court métrage d’animation réconfortant pour Apple TV +

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Apple TV+ vient de surprendre les fans de Ted Lasso avec un nouveau spécial. Le service de streaming a publié un court métrage d’animation mettant en vedette les talents vocaux de la distribution de Ted Lasso. Dans le court métrage en stop motion, le gang aide Ted à rechercher un objet perdu qui l’amène finalement à comprendre le sens de la saison des vacances. Le spécial présente les voix de Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster et Nick Mohammed.

L’émission spéciale fait suite à l’émission qui a remporté plusieurs Emmy Awards et a été nommée programme de télévision AFI de l’année. Deux saisons de Ted Lasso sont disponibles sur Apple TV+, et la troisième saison devrait être en production en février. Hannah Waddingham, qui joue Rebecca dans Ted Lasso, est apparue dans The Late Late Show avec James Corden et a révélé que le tournage commencerait le jour de la Saint-Valentin.

« Ils écrivent le cadre de l’émission, et moi avec beaucoup de… monologues émotionnels, je vais soudainement entendre des mots complètement différents juste avant que la caméra ne me regarde », a déclaré Waddingham, selon Indie Wire. « Et je pense qu’ils aiment le faire parce que vous obtenez une réaction immédiate instinctive à quelque chose, mais mon cerveau d’environ 40 ans ne peut pas du tout y faire face. Je suis à une étape d’avoir des planches idiotes, parce que c’est hardcore, mec ! Ils sont juste habitués à ce genre de monde « SNL ».

Alors que les fans attendent la saison 3, beaucoup se demandent si la troisième saison sera la dernière ? Il a été dit que l’histoire de Ted Lasso ne durait que trois saisons, mais Apple TV+ pourrait demander une autre saison (ou deux) si l’émission continue d’être un succès critique et commercial.

« Je me sens comme un vrai coach quand je dois dire aux gens que vous ne pouvez pas regarder la saison 4 alors que nous sommes au milieu de la saison 3″, a déclaré Sudekis à Entertainment Tonight en octobre. « Nous ne pouvons pas nous soucier des championnats lorsque nous sommes au premier tour des séries éliminatoires, vous savez ? » Sudeikis incarne Ted Lasso, un entraîneur de football universitaire embauché pour diriger une équipe de football britannique – bien qu’il n’ait aucune expérience. Mais l’équipe — l’AFC Richmond — se range derrière lui parce qu’il fait croire à ses joueurs en eux-mêmes. Sudekis est également producteur exécutif de la série avec Bill Lawrence.