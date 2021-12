Ted Nugent à Alec Baldwin : « Vous devriez être dans une cage pour le reste de votre vie de punk pourri »

Ted Nugent dit ça Alec Baldwin devrait passer le reste de sa vie en prison pour avoir tiré et tué le directeur de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film « Rouiller ».

Plus tôt dans le mois, Baldwin a fait une affirmation surprenante lors de sa première interview majeure depuis la fusillade mortelle, affirmant que « la gâchette n’a pas été actionnée » lorsqu’une « balle réelle » a été déchargée et a fini par blesser mortellement Hutchins et directeur blessé Joël Souza dans la tragédie du 21 octobre.

Nugent, qui est le porte-parole national du groupe de pression pro-chasse Nation des chasseurs, a évoqué l’incident dans une nouvelle interview avec Rock Titan TV. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il n’y a qu’une seule loi sur les armes à feu dont vous avez besoin sur la planète Terre, et ce n’est jamais de pointer une arme sur quelque chose que vous n’êtes pas prêt à détruire.

« Hey, Alec Baldwin, tu piques. Espèce sans âme, méchante et pourrie », a-t-il poursuivi. « Vous pointiez l’arme sur un être humain. Vous l’avez tuée. Vous êtes coupable. Je ne veux pas entendre parler du marteau ; Je ne veux pas entendre parler de ce déclencheur. Vous le pointiez sur un être humain. Vous êtes coupable. Tu devrais être dans une cage pour le reste de ta vie de punk pourri. »

Dans un entretien approfondi avec Actualités ABC‘ George Stéphanopoulos, Baldwin a déclaré qu’il avait commencé à armer l’arme et à relâcher le chien mais que « je n’ai jamais appuyé sur la détente ».

Un scénariste a poursuivi des producteurs, notamment Baldwin, disant que la scène n’appelait pas à tirer.

Le mois dernier, Nugent, qui a récemment démissionné du conseil d’administration de la Association National du Fusil (ARN) après 26 ans, a sorti la vidéo des paroles officielles de sa nouvelle chanson « Viens et prend le ». La piste apparaîtra sur Nugentle nouvel album studio de récemment terminé, intitulé « Détroit Muscle », qui est dû le 29 avril 2022 via Musique de trottoir.

Ces derniers mois, Nugent vend des chapeaux arborant les mots « Come And Take It », un slogan qui trouve son origine dans la révolution du Texas en 1835 et qui est maintenant utilisé comme symbole des défenseurs des droits des armes à feu et de la ARN.



