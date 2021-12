Ted Nugent à Dee Snider : « Quand vous serez prêt à être un homme et à m’excuser, j’attendrai et accepterai vos excuses »

Ted Nugent a explosé Dee Snider pour avoir apparemment célébré le fait que le rockeur controversé a reçu un diagnostic de coronavirus.

Après Nugent a rendu public le fait qu’il luttait contre COVID-19 en avril, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick partagé quelques titres soulignant le fait que Nugent diffusait auparavant de fausses informations sur la pandémie, pour contracter lui-même le virus et tomber gravement malade. narquois, qui a été testé positif pour COVID-19 l’été dernier malgré le fait qu’il était complètement vacciné, a partagé Skolnicket incluait le message suivant : « C’est juste… tellement… beau ! »

Nugent, un théoricien du complot au franc-parler qui a refusé de se faire vacciner, a été interrogé sur narquoisle commentaire de dans une nouvelle interview avec Canapé King Cool. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Quel est ce processus de pensée ? [Dee] et j’ai été amis. Quelle horrible impulsion humaine — horrible, pourrie, haineuse, sans âme — doit exister chez des gens horribles pour prendre plaisir et célébrer la maladie d’un autre homme. C’est devenu viral à travers le monde où la gauche a dit que j’avais ce que je méritais. Comment ai-je mérité ça ? « Eh bien, vous avez appelé ça un canular. » Je n’ai jamais, jamais utilisé le mot ‘H’. Je n’ai jamais utilisé le mot « canular » ; Je n’ai jamais appelé ça un canular. J’ai appelé [top infectious diseases doctor Anthony] Fauci un escroc. J’ai appelé [House Speaker Nancy] Pelosi, Fauci et [former U.S. president Barack] Obama au laboratoire de Wuhan avec nos impôts pour cultiver un virus chinois communiste armé ? Ce n’est pas un Ted Nugent supposition. Nous avons les images. Et ils se sont réjouis.

« Un gars comme Dee Snider – comment pouvez-vous abandonner votre humanité et prendre plaisir à la maladie d’une autre personne ? », a-t-il poursuivi. « Quelle horrible et horrible manifestation de l’abandon humain dans la société. Alors, je prie pour le Dee Sniders pour se permettre d’être aussi pourri. J’attends des marxistes et des gauchistes, mais pas un Dee Snider et pas des gens raisonnablement décents, parce que c’est un bon gars. Mais, mon garçon, il a vraiment montré un côté pourri et horrible quand il a fait ça. Et ça ne m’a pas du tout impacté parce que je sais qu’il y a toujours eu des gens méchants et méchants.

« Donc si Dee Sniderregarde, Dee — Je pense que c’était un hoquet ; Je ne pense pas que ce soit ce que tu es », Ted ajoutée. « Mais quand vous êtes prêt à être un homme et à vous excuser, j’attends et j’accepte vos excuses, car c’était un moment pourri dans une vie autrement agréable.

« Comment décidez-vous d’être un connard un jour ? C’est triste. »

Nugent a poursuivi en disant que souhaiter du mal aux gens sur la base de la politique des partis ou de tout autre facteur n’est jamais acceptable. « Donc, les petits garçons et filles qui ont la leucémie, méritent-ils ça ? » il a dit. « Vous plaisantez? Je suppose que quand quelqu’un a un cancer et qu’il continue de fumer, de boire et de manger de la nourriture qui n’est pas de la nourriture, je suppose qu’à un moment donné vous méritez cela, parce que vous savez que c’est mauvais pour vous et vous continuez à le faire ; c’est là que tu mérites quelque chose. Mais quel genre d’idiot stupide prendrait plaisir à quelqu’un, même s’il déteste ma politique… la politique est une vérité évidente basée sur les droits individuels donnés par Dieu, Dieu, la famille, le pays, la Constitution, la Déclaration des droits, la Déclaration d’indépendance, l’éthique du travail, la loi et l’ordre, les Dix Commandements, la Règle d’Or. Vous avez un problème avec ça ? C’est le fondement de l’Amérique. Donc, si vous avez un problème avec Ted Nugentde la politique, tu es une mauvaise, mauvaise personne. »

Ted a continué : « Même un gars comme Tom Morello, que j’aime, et [Carlos] Santana, que j’aime, portant un Che Guevara la chemise? Vous êtes donc partisan du génocide ? Tu es un partisan d’un gars qui t’aurait tué. Ché aurait tué Santana et Tom Morello s’il avait une chance. Putain, qu’est-ce que c’est ? Combien de produits chimiques psychotropes devez-vous consommer pour être aussi stupide ? Putain, qu’est-ce que c’est ? Porté un Che Guevara chemise, c’est comme porter un Adolf Hitler la chemise. Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens? Vous ne pouvez pas l’expliquer. Vous devez littéralement prendre votre âme et la mettre à la poubelle pour être aussi stupide. »

Il y a deux mois, Nugent Est apparu sur « Off The Record » où il a de nouveau dit qu’il ne prendrait pas le vaccin COVID-19 car les vaccins disponibles aux États-Unis ont été développés en moins d’un an sont probablement faux.

« Ce n’est pas un vaccin », a-t-il déclaré. « C’est un tir expérimental. Maintenant, le FDA a été contraint de l’autoriser récemment, mais ils ont frappé les gens avec un tir expérimental jusqu’à cette fausse autorisation.

« Je ne crois pas que ce soit un vaccin », a-t-il réitéré. « La plupart des Américains ne croient pas qu’il s’agisse d’un vaccin. Les seuls qui le prennent sont soit crédules, soit forcés parce qu’ils vont perdre leur emploi, leur vie et leur gagne-pain. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux personnes qui pensent que c’est un vaccin valable et qu’il sauve des vies, Ted a déclaré: « J’apprécie l’opportunité de parler aux gens qui sont allés de l’avant et ont obtenu le jab. Je parle leur langue. Je leur parlerai ainsi: Baaaaaah », a-t-il dit, imitant un mouton. « Baaaaaah. Baaaaaah. Baaaaaah. Ils comprennent ça. »

Lorsque correspondant principal du Capitole Tim Skubick demandé Nugent à bout portant s’il pense que les millions de personnes qui se sont fait tirer dessus sont « tout simplement stupides », Ted a répondu: « Oui. »

En avril, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre COVID-19, affirmant qu’il n’avait « jamais eu aussi peur » de toute sa vie. L’activiste pro-armes de 72 ans, qui avait précédemment affirmé que le virus n’était « pas une vraie pandémie », a déclaré: « C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne pouvais littéralement pas fonctionner. pendant environ 20 heures, puis ils sont venus et m’ont secouru… Le mal de tête de six pieds deux pouces et 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais connu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdi et faible et j’avais du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire deux ou trois fois par jour avec de l’eau aussi chaude que possible, juste pour me distraire. »

Ted a également déclaré qu’il était traité pour COVID-19 par un groupe de médecins qui a fait une vidéo l’année dernière appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts en santé publique. Nugent a ensuite détaillé sa gestion clinique du COVID-19, affirmant qu’il prenait de l’hydroxychloroquine, « un médicament éprouvé depuis 65 ans », ainsi que de l’ivermectine, « un autre médicament éprouvé ».

Autrefois, Nugent, un fidèle Donald Trump partisan, avait qualifié le virus d' »escroquerie de gauche pour détruire » le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par les médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.



