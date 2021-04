TED NUGENT change de ton: `` La pandémie est réelle et les personnes malades sont réelles ''

Ted Nugent a rappelé son commentaire selon lequel COVID-19 n’est “pas une vraie pandémie” – quelques jours après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus.

Le militant pro-armes, âgé de 72 ans, a révélé son diagnostic de COVID-19 dans une vidéo lundi 19 avril, affirmant qu’il ne s’était jamais senti aussi malade de sa vie. Il a également déclaré que de nombreuses personnes l’avaient mis en garde contre l’annonce de son diagnostic.

Le rocker conservateur au franc-parler, un fervent partisan de l’ancien président américain Donald Trump, précédemment qualifié de virus d ‘«arnaque de gauche pour détruire» le 45e président américain. “Ce n’est pas une vraie pandémie et ce n’est pas un vrai vaccin, je suis désolé”, a-t-il soutenu dans une vidéo publiée à Noël.

Nugent a reconnu son changement d’avis apparent lors de son interview par ABC7 de Floride plus tôt cette semaine.

«Les conditions et les problèmes de santé ont été pires dans le passé dans ce pays et dans le monde où personne n’a jamais fermé les dîners maman-pop et fermé des sociétés économiques entières aux États-Unis d’Amérique», Ted mentionné. “C’est ce que je crois, et je continuerai de croire que c’est un canular. Mais la pandémie est réelle et les gens qui sont malades sont réels.”

Dans le passé, Nugent avait répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé. Il s’était également moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Le mardi (20 avril), Nugent prendre à Facebook en direct pour appeler les médias grand public pour avoir prétendument déformé ses commentaires précédents sur le virus.

“Les mensonges que j’ai vus que j’ai fait ces apparitions publiques en sachant que j’avais le COVID-19. Faux,” Ted mentionné. “Dire que j’ai prétendu que COVID-19 était un canular. Faux. J’ai toujours dit … Nous avons en fait des images de moi disant, sinon des centaines, des milliers de fois … Bien sûr, il y a un virus chinois. Bonjour? Qui pense que j’ai revendiqué il n’y a pas de chinois… Il y a un virus chinois. Ils l’appellent COVID-19. J’en suis bien conscient. “

Nugent a également abordé le fait qu’il avait auparavant fustigé les verrouillages sur les médias sociaux, se demandant publiquement pourquoi nous “n’avons pas été fermés pour COVID-1 à -18”. (Le nombre fait référence à 2019 – l’année au cours de laquelle la maladie a été découverte. Il n’y avait pas de COVID 1-18.)

“Vous savez, confortablement engourdi est en fait inconfortablement stupide, parce que quand j’ai dit, ‘Et COVID-1 à -18?’, Ils ont raté le point,” Ted a insisté dans le mardi Facebook en direct flux. «Je sais qu’il n’y avait pas de COVID-1 à -18, mais il y avait des COVID antérieurs avant le COVID-19 que personne n’a jamais fermé les entreprises maman-et-pop, n’a jamais encouragé la destruction économique du moteur d’entrepreneur qui anime l’Amérique. Je faisais donc simplement remarquer qu’avant le COVID-19, personne n’arrêtait jamais quoi que ce soit – pas pour Ebola [virus], ni pour la grippe espagnole, ni pour le sida, ni pour la peste noire. Mais ils le font pour COVID-19. Donc, je faisais référence à ces épidémies-slash-pandémies passées comme peut-être une généralisation de COVID-1 à -18. “

Il a ajouté: “Espèce d’enfoirés stupides. La gauche est une si grande source de comédie. Continuez comme ça. Richard Pryor n’est plus là. Nous ne pouvons pas compter sur lui pour la comédie ultime, alors nous comptons sur les noix confortablement engourdies, les noix inconfortablement stupides. “

Lorsque Nugent a révélé pour la première fois son diagnostic de COVID-19, il a décrit avoir une «tête bouchée», des courbatures et qu’il «pouvait littéralement à peine ramper hors du lit ces derniers jours».

«Je pensais que j’étais en train de mourir», dit-il, s’arrêtant périodiquement pour sa «toux rageuse» qu’il se décrivait lui-même.

