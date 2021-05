Ted Nugent claque Joe Biden, dit que des gens du monde entier disent: “ Qu’est-ce que vous, les gars, laissez-vous arriver en Amérique? ”

Lors d’une apparition vendredi (30 avril) le Actualitésmax, rocker conservateur franc et militant pro-gun Ted Nugent discuté Président Joe BidenLa récente poussée de lois plus strictes sur les armes à feu ainsi que l’appel au Congrès pour adopter un projet de loi de réforme de la police. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je dois vous dire que je traîne avec beaucoup de familles formidables tous les jours de ma vie ici au Texas, et je suis en communication avec des familles formidables partout dans le monde. Je pense que l’indicateur le plus important en ce moment n’est pas la vérité évidente que nous, les habitants des États-Unis d’Amérique, défendons et continuons de croire et de célébrer, mais dans le monde entier, j’entends des gens de tous les coins de la planète aller, ‘Oncle Ted, qu’est-ce que vous laissez arriver en Amérique? Nous considérons l’Amérique comme le dernier, le seul bon endroit où vous avez les libertés individuelles garanties par cette Constitution sacrée et la Déclaration des droits. Ils regardent l’Amérique en ce moment littéralement avec ce monstre à la Maison Blanche et son gang qui violent leur serment chaque jour, le reste du monde est assis et se dit: “ Amérique, tu ferais mieux de freiner, parce que vous vous transformez en Portland et San Francisco et en sans-abri, en excréments et en aiguilles et en explosant les taux de criminalité qui sont conçus. Donc, cette impulsion de bonne volonté et de décence est bien vivante ici. “

Il a ajouté: “Je dois vous dire que quiconque n’est pas membre de la Association National du Fusil ou alors Propriétaires d’armes à feu d’Amérique ou l’organisation du deuxième amendement de votre État, si vous n’êtes pas un membre actif réel de ces organisations, [House Speaker] Nancy Pelosi et Joe Biden tiens à vous remercier. “

Nugent, un fervent partisan de l’ancien président américain Donald Trump, a répété à plusieurs reprises que l’élection présidentielle de l’année dernière était une fraude, insistant sur le fait que “des centaines de milliers de morts” avaient voté et affirmant que les machines avaient été “truquées” pour donner un Donald Trump voter pour Joe Biden.

Un membre du conseil d’administration de Association National du Fusil, Nugent a suscité de vives critiques pour ses remarques passées controversées, notamment en disant au président de l’époque Barack Obama «sucer ma mitrailleuse». Il a également fait des remarques incendiaires sur Hillary Clinton, la traitant de “devilbitch” qui “déteste tout ce qui est bon en Amérique”.

Dans un long Facebook poste en 2016, Nugent mentionné Obama et Clinton devrait être jugé pour trahison et pendu pour sa gestion de l’attaque terroriste de Benghazi, en Libye.

En 2019, Nugent défendu Donald Trump après que le président américain de l’époque ait été accusé d’avoir fait des remarques racistes sur les femmes démocrates du Congrès issues de minorités ethniques noires.



