Ted Nugent: Comment j’ai “ assommé le S ** T Out ” de Covid 19

Ted Nugent s’est ouvert sur sa bataille contre le COVID-19, affirmant qu’il “avait pris des soins intelligents et guidés par des professionnels” afin de vaincre le nouveau coronavirus.

Moins d’un mois après avoir révélé publiquement qu’il avait été testé positif au COVID-19, le rocker conservateur au franc-parler a discuté de son expérience lors d’un Youtube livestream avec sa femme Shemane le dimanche (9 mai).

Demandé par Shemane ce qu’il fait pour rester en bonne santé, Ted dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je mange intelligemment – je mange dans des proportions intelligentes – et je mange du gibier sauvage et je mange des légumes bio par seau. J’ai du bon jus naturel qui Shemane fait pour moi. Nous prenons l’Isagenix, un type de vitamines. Et, bien sûr, depuis que l’attaque du virus de Wuhan a eu lieu en 2019, nous avons pilé le zinc … Toute ma vie, j’ai pris du B12, la vitamine D – D fortifie votre système immunitaire – un solide C, et maintenant je Je prends du sureau et je prends du zinc tous les jours. Et j’étais sur l’hydroxychloroquine et l’ivermectine et les stéroïdes, avec ces bonnes vitamines, et j’ai mis fin à ce virus chinois après environ une semaine. Certains de mes copains, dont beaucoup ont reçu le vaccin et ont encore contracté le virus chinois. Ils portaient des masques et ils avaient toujours le virus chinois. Ils socialement distancés et ils ont toujours le virus chinois. Alors, allez! Qui croit le CDC [Centers for Disease Control and Prevention] ou alors [U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases director Anthony] Fauci? “

Il a ajouté: “Quoi qu’il en soit, nous avons donc pris des soins intelligents et guidés par des professionnels de la part du ‘Médecins de première ligne», se référant à un groupe de médecins qui ont réalisé une vidéo en juillet dernier appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements des experts en santé publique.

Dans la vidéo susmentionnée, un groupe de personnes portant des blouses blanches se faisant appeler “Médecins de première ligne en Amérique“a organisé une conférence de presse devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC et a fait un certain nombre d’allégations douteuses, y compris que” vous n’avez pas besoin de masques “pour empêcher la propagation du coronavirus, et que les études montrant que l’hydroxychloroquine est inefficace pour le traitement du COVID-19 sont des “fake science” sponsorisées par de “fausses sociétés pharmaceutiques”. Selon Politifact, de nombreuses affirmations des médecins contredisaient les recommandations d’organisations de santé publique et d’experts comme Dr Anthony Fauci. La vidéo est rapidement devenue virale Facebook, Twitter et Youtube avant qu’elle ne soit supprimée pour avoir encouragé la désinformation.

L’hydroxychloroquine est le médicament contre le paludisme poussé par le président de l’époque Donald Trump qui s’est avéré inefficace contre COVID-19. En avril 2020, le Administration des aliments et des médicaments a émis un avertissement de sécurité, disant que les médicaments pouvaient causer des problèmes de rythme cardiaque et avertissant qu’ils ne devraient être utilisés qu’en milieu hospitalier ou dans les essais cliniques.

L’ivermectine, un médicament antiparasitaire utilisé pour traiter plusieurs maladies tropicales négligées chez l’homme, est également utilisée en médecine vétérinaire. Selon Le Washington Post, les Administration des aliments et des médicaments a déclaré qu’au moins trois personnes avaient été hospitalisées en février après avoir pris la formulation vétérinaire. Il a averti que des doses élevées peuvent provoquer des réactions allergiques, des convulsions, des lésions hépatiques et même la mort.

Le mois dernier, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre le COVID-19, disant qu’il n’avait “jamais eu aussi peur” de sa vie entière. Le militant pro-armes à feu de 72 ans, qui avait auparavant le virus n’était “pas une vraie pandémie”, a déclaré: “C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne pouvais littéralement pas fonctionner pour environ 20 heures, puis ils sont venus et ils m’ont sauvé… Le mal de tête de six pieds deux pouces et 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais vécu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdi et faible et j’ai eu du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire deux ou trois fois par jour avec de l’eau aussi chaude que je pourrais en prendre juste pour me distraire. “

Malgré son diagnostic de COVID-19, Nugent a réitéré sa position précédente selon laquelle il ne recevrait pas le vaccin et il s’est moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré que les deux CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Dans le passé, Nugent, un fidèle Atout partisan, avait qualifié le virus d ‘«arnaque de gauche visant à détruire» le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le décompte officiel des décès dus au coronavirus est gonflé.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).