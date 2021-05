Ted Nugent déclare que le racisme systémique n’existe pas aux États-Unis: “ Nous avons résolu cela ”

Ted Nugent a nié l’existence d’un racisme systémique aux États-Unis.

Le rocker conservateur au franc-parler a fait cette affirmation lors d’un Youtube stream avec sa femme Shemane plus tôt dans la journée (mercredi 5 mai). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il n’y a pas de racisme systémique. C’est un mensonge. Il n’y a pas de racisme systémique. Nous avons corrigé cela. Nous sommes en 2021, et il n’y a pas de suprématie blanche. Ce n’est pas une menace. Les suprémacistes blancs n’ont pas incendié Seattle ou Portland. Ils n’ont pas brûlé Kenosha. Ils n’ont pas brûlé Minneapolis. Les vies des Noirs comptent terroristes et Antifa et les partisans démocrates qui détestent l’Amérique, détestent Dieu, détestent la famille, détestent la liberté, détestent la Constitution, détestent la Déclaration des droits, détestent les Américains qui travaillent dur. Ce sont les terroristes. Les vies des Noirs comptent, Antifa – ce sont les terroristes. Ils incendient des villes et détruisent des choses. Il n’y a pas de suprémistes blancs [sic] faire ça. Il y a peut-être quelques suprémistes blancs sales, mais ils sont pratiquement sans importance. C’est des conneries.

“Alors, faites attention au ministère de la propagande et à la censure de Big Tech, qui censure littéralement le président des États-Unis”, a-t-il poursuivi. “Pas ce goofball à la Maison Blanche maintenant, mais Donald Trump. Et ils suppriment Shemane et moi parce que nous défendons Dieu, la famille, le pays, la Constitution, la Déclaration des Droits, les Dix Commandements, la Règle d’Or, la Déclaration d’Indépendance, la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, et la loi et l’ordre.

“Dites à votre maire, votre sénateur, votre membre du Congrès ou votre gouverneur que votre famille exige la loi et l’ordre”, Nugent ajoutée. “Et si quelqu’un dit” défund la police “, il est du côté des violeurs. Vous savez qui veut démanteler la police? Des violeurs. Vous savez qui veut démanteler la police? Des détourneurs de voiture. Vous savez qui veut démanteler la police? Le mal. Donc, quand quelqu’un laisse même entendre qu’il veut compromettre les capacités des forces de l’ordre, vous regardez le diable. “Causer le diable viole, assassine, carjacks, moleste des enfants et attaque des gens. Et c’est ce qui arrive lorsque vous annulez la police. C’est de la folie. C’est un suicide culturel et spirituel. Vous le savez, je le sais, même les punks menteurs à la télé le savent. Mais ils mentiront de toute façon. “

Selon Business Insider, des recherches et des données approfondies illustrent comment le racisme systémique aux États-Unis rend les expériences de base telles que la banque, l’éducation et les interactions avec les forces de l’ordre très différentes pour les personnes de couleur par rapport aux Blancs. Les disparités raciales sont enracinées dans presque toutes les composantes de la société américaine, y compris l’emploi, la richesse, l’éducation, l’accession à la propriété, les soins de santé et l’incarcération.

Il y a deux mois, Nugent a riposté aux accusations de racisme, affirmant qu’il est “l’antiraciste” qui a “rendu hommage et révérence aux héros noirs de la musique” toute sa vie.

Un membre du conseil d’administration de Association National du Fusil, Nugent a été accusé d’utiliser un langage raciste pendant des décennies, y compris dans une interview à Detroit Free Press en 1990 où il a défendu l’institution de l’apartheid en Afrique du Sud en déclarant que «l’apartheid n’est pas si simple. Tous les hommes ne sont pas créés égaux».

De retour en 2014, Nugent appelé alors président américain Barack Obama un «bâtard sous-humain» dans une interview avec Guns.com. Il s’est excusé plus tard “pour avoir utilisé la terminologie de combat de rue de bâtard sous-humain.” Mais il a soutenu que Obama était un “menteur” violant la Constitution.

Dans ses mémoires de 2016, “18 et la vie sur Skid Row”, ancien SKID ROW chanteur Sébastien Bach a écrit sur la façon dont Nugent, qu’il considérait comme l’une de ses idoles musicales, aurait lancé une tirade raciste sur le tournage du VH1 télé réalité “SuperGroup”, provoquant Sébastien pour entrer dans le rôle de héros improbable pour l’équipe afro-américaine en sortant et en allant chez le producteur, refusant de continuer à travailler avec le Nuge.

En 2019, Nugent défendu Donald Trump après que le président américain de l’époque ait été accusé d’avoir fait des remarques racistes sur les femmes démocrates du Congrès issues de minorités ethniques noires.