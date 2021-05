Ted Nugent dénonce la décision d’autoriser l’haltérophile transgenre à participer aux Jeux olympiques

Ted Nugent a critiqué la décision d’autoriser les haltérophiles transgenres Laurel Hubbard pour participer aux Jeux olympiques.

Selon Yahoo Sports, le 43 ans Hubbard avait déjà participé à des compétitions d’haltérophilie masculine avant de faire la transition en 2013. Elle aurait été éligible pour participer aux Jeux olympiques depuis 2015, lorsque le Comité International Olympique a publié des lignes directrices permettant aux athlètes transgenres de concourir en tant que femme tant que leur taux de testostérone est inférieur à 10 nanomoles par litre pendant au moins 12 mois avant de concourir. La fédération internationale d’haltérophilie suit ces directives, et Hubbard respecte les règles.

Nugent a résolu le problème du bouton chaud lors d’une Facebook en direct session plus tôt dans la journée (lundi 17 mai). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai entendu l’histoire du champion du monde d’haltérophilie qui est né un homme a été autorisé à concourir contre des femmes. Vous voyez, il y a une manifestation d’un abandon culturel comme je ne pense pas que nous ayons jamais vu avant – où un homme doit aller, «je me sens comme une femme alors je vais rivaliser avec les femmes. Ensuite, ils ont établi des records du monde dans les épreuves sportives parce que c’est un homme qui rivalise avec des femmes. Et un sac à dos dirait: “Ouais, c’est parfaitement légitime. C’est parfaitement logique.” Parce que les femmes ne peuvent pas soulever autant que les hommes, donc l’homme qui prétend être une femme – ce n’est pas une femme; le pénis peut être un indicateur. Et il établit des records du monde dans des compétitions sportives où un homme est en compétition contre des femmes. Et certains Dirtbag stupide dit: “Eh bien, c’est légitime. C’est bien.”

“Woah! Vous devez littéralement échanger votre âme contre une merde cuite au soleil pour croire qu’un homme peut rivaliser avec des femmes et que ce n’est pas grave,” Ted a poursuivi, avant d’ajouter: “Qu’est-ce qui ne va pas avec ces satanistes marxistes démocrates libéraux?”

Nugent n’est pas la seule personne à exprimer son insatisfaction sur Hubbard participer à des compétitions féminines. Plus tôt ce mois-ci, un ancien haltérophile olympique Tracey Lambrechs Raconté TVNZ: “Je suis assez déçue pour l’athlète féminine qui perdra sur ce point. Nous sommes tous sur l’égalité pour les femmes dans le sport, mais pour le moment, cette égalité nous est enlevée. Des haltérophiles sont venus à moi et dites: “Que faisons-nous? Ce n’est pas juste. Que faisons-nous?” Malheureusement, nous ne pouvons rien faire, car chaque fois que nous l’exprimons, on nous dit de se taire. “

Caitlyn Jenner, qui a participé au décathlon olympique de 1976 en tant que Bruce Jenner, a récemment déclaré son opposition aux filles transgenres participant à des sports féminins, en disant TMZ que ce “n’est pas juste. C’est pourquoi je m’oppose aux garçons biologiques trans qui participent à des sports féminins à l’école. Ce n’est tout simplement pas juste, et nous devons protéger les sports féminins dans nos écoles.”

Hubbard a déjà remporté une médaille d’argent dans la catégorie des poids super-lourds féminins aux Championnats du monde 2017.

L’original Comité International Olympique les directives pour les athlètes transgenres créées au début de ce siècle incluaient la condition selon laquelle ils doivent avoir subi une chirurgie de changement de sexe.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).