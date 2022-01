Ted Nugent dénonce l’inclusion de Joan Jett dans la liste des « 100 plus grands guitaristes » du magazine Rolling Stone

Ted Nugent a fustigé le magazine Rolling Stone pour avoir inclus Joan Jett sur sa liste des « 100 plus grands guitaristes ».

Le rockeur de 73 ans, dont la récente période sous les projecteurs a été davantage pour ses opinions politiques que pour sa musique, a dénoncé Jettl’inclusion sur la liste tout en faisant l’éloge de grands musiciens comme Jeune veau (AC DC), Eddie Van Halen (VAN HALEN), Billy Gibbons (ZZ TOP), Neal Schon (PÉRIPLE), Joe Bonamassa, Derek St Holmes, Tommy Shaw (STYX) et Rickey Medlocke (LYNYRD SKYNYRD) lors de son 30 décembre Youtube direct.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Alors je viens de mentionner des guitaristes monstres, tueurs, hein? Certains des meilleurs qui aient jamais existé. Mais quand vous voyez le Pierre roulante liste de magazine des plus grands guitaristes, ils énumèrent Joan Jett mais non Tommy Shaw.

« Comment lister les 100 meilleurs guitaristes et ne pas lister Derek St Holmes? », a-t-il poursuivi. « Comment faites-vous cela? Vous le faites en mentant. De la même manière que vous obtenez Flash de grand maître dans le Temple de la renommée du rock and roll. Vous le faites en mentant. Vous devez être un menteur. Tu dois avoir de la merde pour cerveau et tu dois être un connard sans âme, sans âme à mettre Joan Jett… [I] aimer Jeanne. Certains de mes meilleurs souvenirs incluent les lesbiennes. J’aime les lesbiennes ; c’est un cocktail d’émerveillement. [I] aimer Joan Jett — ‘mets un autre diamant dans le juke-box, bébé’; grand rock and roller – mais en tant que guitariste du top 100, mais vous n’énumérez pas Rickey Medlocke ou Dave Amato [REO SPEEDWAGON]. Ah bon? Ou Dick Wagner? Dick Wagner et LE GEL de Détroit. Ou Mark Farner? Mark Farner à partir de CHEMIN DE FER GRAND FUNK. Joan Jett est sur la liste mais pas Mark Farner? Flash de grand maître est dans le Temple de la renommée du rock and roll mais non CHEMIN DE FER GRAND FUNK? [Laughs]

« Au fait, si Flash de grand maître est dans le Temple de la renommée du rock and roll et Joan Jett est sur la liste des 100 meilleurs guitaristes, alors je suis Caitlyn Jennerle jouet de garçon. »

ce n’est pas la première fois Nugent a critiqué Pierre roulante éditeur David Frickeles choix de « 100 plus grands guitaristes ». Il y a trois ans, il a déclaré qu’il n’avait pas obtenu la reconnaissance qu’il mérite en tant que guitariste, expliquant : « Ce n’est pas de l’ego. J’ai un ego, parce que j’ai l’estime de moi être le meilleur que je puisse être. Si vous courez une course et que votre poitrine brise le ruban et que vous avez gagné la course, je pense que vous pouvez regarder dans l’appareil photo et dire : » Mec, je suis rapide. Mec, je a bien couru.’ Je pense que cela devrait être célébré. L’excellence devrait toujours être célébrée. Mais rappelez-vous, ces personnes dans la comédie musicale [sic] l’industrie qui prennent ces décisions sur qui est le meilleur et qui est dans le Temple de la renommée du rock and roll, ils me détestent parce que je suis contre la drogue. Et je suis contre la dope. Je ne pense pas que ce soit bon. Je ne veux pas de mes fils et de mes filles, je ne veux pas de mes petits-enfants, je ne veux pas de mes pilotes, je ne veux pas de mon groupe, je ne veux pas que mon équipage se défonce. Je ne veux pas qu’ils soient confortablement engourdis. Je ne veux pas avoir à les réveiller trois fois pour aller au concert. Je ne veux pas avoir à leur rappeler comment se passe la chanson. J’ai eu ça toute ma vie. Et ces personnes chargées de décider ça, elles ne m’aiment pas parce que je fais partie du conseil d’administration avec le plus de voix depuis 25 ans sur le Association National du Fusil. Ils blâment en quelque sorte les outils inanimés sur le crime. »

Il a poursuivi : « Je sais que Jimi Hendrix était un dieu, et Chuck Berry et Bo Diddley et Joe Perry et Joe Bonamassa et Rickey Medlocke et Billy Gibbons et Eddie Van Halen et Stevie Ray Vaughan. Bien sûr, ce sont les meilleurs. Steve Vai. Joe Satriani. L’enfer, Vic [Johnson] dans Sammy HagarLe groupe de est un guitariste incroyable. Derek St Holmes est un guitariste incroyable. Brad Whitford… Je pourrais continuer encore et encore – illimité. Mais penser que je ne me qualifie pas dans le top 100 des guitaristes américains n’est qu’un mensonge stupide. Affaire classée. »

Nugentle nouvel album studio de , « Détroit Muscle », est dû le 29 avril via Musique de trottoir. La suite de 2018 « La musique m’a fait le faire » a été enregistré avec Tedle groupe actuel de , qui comprend le bassiste Greg Smith et batteur Jason Hartless.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).