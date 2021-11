Ted Nugent dit que Kyle Rittenhouse est un « grand américain » qui « a tout fait correctement »

Ted Nugent a défendu Kyle Rittenhouse, l’adolescent qui a abattu deux personnes en août 2020 lors de troubles à Kenosha, dans le Wisconsin, affirmant qu’il « avait tout fait correctement ».

Rittenhouse, 18 ans, est jugé pour homicide involontaire dans le meurtre de Joseph Rosenbaum, 36 ans, et homicide intentionnel dans la mort de Anthony Huber, 26 ans, le 25 août 2020, lors des troubles qui ont suivi la fusillade d’un homme noir, Jacob Blake, par un policier blanc de Kenosha. Rittenhouse, un ancien cadet de la police alors âgé de 17 ans, a déclaré qu’il s’était rendu à Kenosha pour protéger ses biens des émeutiers. Il risque la prison à vie s’il est reconnu coupable de l’accusation la plus grave portée contre lui.

Nugent pesé sur le Rittenhouse procès cette semaine, visant les procureurs et insistant sur le fait que l’adolescent a agi en état de légitime défense. Parler à Eric Bolling, l’hôte de Newsmax‘s « Eric Bolling l’équilibre », a déclaré le rockeur conservateur franc (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Le fait que cette affaire judiciaire existe même est une manifestation d’abandon culturel en Amérique. Le procureur – de la pourriture pure. Les émeutiers – des êtres humains pourris; juste des voyous méchants, méchants.

« Kyle Rittenhouse, je lui envoie une réserve à vie de bonnes munitions. Ce type, ce jeune garçon de 17 ans était exactement ce que les pères fondateurs voulaient que tous les Américains soient – ​​défendre le bien contre le mal. Kyle Rittenhouse – bon; des émeutiers, des voyous, des agresseurs, des agresseurs et des criminels de carrière – le mal.

« Notre système judiciaire, notre système judiciaire totalement défaillant manipule intentionnellement la récidive », Nugent a continué. « Ils savent que ces gens vont répéter leurs crimes vicieux et violents, et le soi-disant système judiciaire continue de les laisser le faire. Et quand un bon citoyen se lève et dit, ‘Non. J’ai une obligation morale instinctive de essayez de neutraliser le mal », cette affaire judiciaire arrive et elle brise les cœurs et rend malade les bons Américains qui savent que l’instinct le plus pur de l’homme est de se défendre. Et c’est tout Kyle Rittenhouse fait.

« Je voudrais juste saluer Kyle Rittenhouse. Quel jeune homme entraîné tactiquement. Il a tout fait correctement. Et notre société s’en prend au bien, et ces abrutis soutiennent le mal.

« Gob bénisse Kyle Rittenhouse – [a] super, super américain. »

Un jury délibère sur les charges retenues contre Rittenhouse, qui est blanc, tout comme les trois hommes qu’il a abattus.

Pendant deux semaines d’essai, Rittenhouse a pris sa défense et a déclaré avoir ouvert le feu parce qu’il craignait pour sa vie. « J’ai fait ce que j’avais à faire », a-t-il déclaré au tribunal. Selon Temps, son avocat a affirmé Rittenhouse était justifié dans ses actions et qu’il « n’a tiré sur personne jusqu’à ce qu’il soit poursuivi et acculé ». Mais les procureurs ont déclaré qu’aucun des hommes qui Rittenhouse coup de feu constituait une menace imminente. Au lieu de cela, ils disent Rittenhouse a perdu le droit de revendiquer la légitime défense parce qu’il a provoqué les attaques et créé son propre danger lorsqu’il a apporté un fusil semi-automatique aux manifestations, traversant les frontières de l’État depuis l’Illinois pour le faire.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).